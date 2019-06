La vita in diretta: arriva Lorella Cuccarini, Timperi potrebbe lasciare

Lorella Cuccarini a La vita in diretta nella stagione 2019-2020. È questa la voce che si rincorre nelle ultime ore tra i corridoi di Viale Mazzini. In attesa dell’ufficialità del palinsesto autunnale di Rai1 (arriverà il 9 luglio), l’ammiraglia diretta da Teresa De Santis prepara una piccola rivoluzione nel rotocalco di punta del daytime. Se tutto il resto rimarrà invariato (Elisa Isoardi a La prova del cuoco, Caterina Balivo con Vieni da me, la soap Il Paradiso delle Signore), la coppia di conduttori dello storico programma del pomeriggio subirà un ribaltone.

Lorella Cuccarini La vita in diretta: è fatta

La Cuccarini, ribattezzata “la sovranista più amata dagli italiani” per aver espresso posizioni euroscettiche vicine ad Alberto Bagnai e Marcello Foa, sarà il volto di punta della “Rai del cambiamento”. Il capoautore Casimiro Lieto avrebbe dato la sua “benedizione” alla nomina.

Il suo approdo a La vita in diretta si aggiunge a quello di Roberto Poletti a Unomattina e a quello di Beppe Convertini (vicino al Movimento 5 Stelle) a La vita in diretta – Estate. La showgirl dovrebbe prendere il posto di Francesca Fialdini, mentre appare ancora incerta la posizione di Tiberio Timperi.

Il giornalista, irretito dai rumors che circolano sul suo conto, ha replicato con un duro post di sfogo sul suo account Instagram. Citando il designer Marco Balich, Timperi ha scritto: “Per fare veramente tv devi essere cinico, saper puntare anche sul lato bieco delle persone e della vita. A me piace invece celebrare l’aspetto bello dell’umanità”.

“È stata una stagione lunga, faticosa ma ne è valsa la pena”, ha aggiunto Timperi in un post successivo. Un saluto e un augurio di buona estate che ha il sapore di un addio, perché si è già scatenato il toto-nomi su chi dovrebbe sostituirlo.

Lorella Cuccarini (foto: Twitter @LCuccarini)

La vita in diretta, conduttori cercasi

Secondo le indiscrezioni, la Cuccarini potrebbe far coppia con uno tra Milo Infante, attualmente dirigente di Rai2, o Alberto Matano, mezzobusto del Tg1 che ha già sperimentato l’infotainment con il recente Photoshow su Rai3 e il ruolo di opinionista a Ballando con le Stelle.

La combinazione più gettonata al momento appare quella composta da Cuccarini e Matano: Lorella perché in quota Lega, Alberto poiché pare gradito al Movimento 5 Stelle. Staremo a vedere: a voi, intanto, cosa ve ne pare?