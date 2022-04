The Northman, trailer italiano del film di Robert Eggers con Alexander Skarsgård e Nicole Kidman al cinema dal 21 aprile

The Northman, trailer italiano della nuova epica avventura dal visionario regista Robert Eggers, con protagonista Alexander Skarsgård, interpreta il ruolo di Amleth e Nicole Kidman, nel ruolo della regina Gudrun.

Scritto e diretto da Robert Eggers, da una sceneggiatura scritta a quattro mani dallo stesso regista con Sjón, è un film epico ricco di azione che segue le vicende di un giovane principe Vichingo alla ricerca di vendetta per l’omicidio del padre. Prodotto da Lars Knudson, Mark Huffam, New Regency, distribuito da Universal Pictures International Italy, The Northman, esce nelle sale al cinema dal 21 aprile.

Il cast, ricco di star, vede tra gli interpreti principali anche Anya Taylor-Joy, veste i panni di Olga; Ethan Hawke, nel ruolo del re Horwendil; Willem Dafoe, è Heimir il pazzo e Claes Bang, interpreta Fjölnir.

The Northman, di Robert Eggers al cinema dal 21 aprile

The Northman Poster italiano

Trailer italiano ufficiale di The Northman, di Robert Eggers

The Northman, è la storia di un giovane principe vichingo che è costretto vendicarsi dopo aver assistito all’omicidio di suo padre. Per realizzare il suo destino, il principe deve combattere i clan nemici, sopravvivere ai pericoli mortali della spietata (e inquietantemente bella) terra islandese e affrontare le potenti e misteriose forze della leggenda vichinga.