Lorella Cuccarini a Sanremo 2023 ha stupito tutti: “Ecco come faccio a essere in forma a 57 anni”

Una nuova promessa della musica italiana, una canzone iconica degli anni Ottanta come La notte vola e un’esibizione che ha lasciato il pubblico a bocca aperta: Lorella Cuccarini a Sanremo 2023 ha sorpreso davvero tutti. La showgirl, 57 anni e quattro figli, ha sfoggiato un fisico smagliante sul palco dell’Ariston nella coreografia che ha riportato la lancetta dell’orologio indietro ai tempi di Odiens. Era il gennaio del 1989: la bellezza di 34 anni fa.

Lorella Cuccarini a Sanremo 2023 ha conquistato tutti

“Sono onorato di potermi esibire sul palco con un’icona dello spettacolo come Lorella Cuccarini, una donna che ha fatto la storia della musica e della tv italiana. Sono felice che si sia fatta trasportare nel mio mondo con entusiasmo”, ha detto di lei Olly. Il video della loro performance è già virale e la coreografia vintage della Cuccarini è tornata in voga tra i giovanissimi.

Ma coma fa la soubrette, che di recente si è reinventata su YouTube con due format dedicati ai giovani talenti e ad interviste con ospiti e amici, a conservare un corpo così impeccabile alla sua età? Lo rivela la diretta interessata nel corso di un’intervista concessa a Vanity Fair.

“La regola fondamentale per me è la costanza: fare anche poco, ma tutti i giorni. In quest’ultimo anno alterno lezioni di Metabolico e di Calisthenics, due discipline che si avvicinano molto alla preparazione atletica per la ginnastica artistica: un’ora al giorno”, confessa la più amata dagli italiani.

Olly e Lorella Cuccarini a Sanremo 2023 (foto: RaiPlay)

Lorella Cuccarini oggi: allenamento e dieta pulita

L’allenamento metabolico è un insieme di esercizi aerobici e muscolari con i pesi che consentono di accelerare il metabolismo e bruciare il grasso corporeo, aumentare la massa magra e migliorare l’apparato cardiovascolare e respiratorio. Il Calisthenics è invece un allenamento a corpo libero simile al fitness e alla ginnastica (flessioni, dip alle parallele, trazioni alla sbarra) che potenzia i muscoli e aiuta a bruciare calorie.

“Altro consiglio è quello di camminare. Se non si ha tempo per andare in palestra, basta una mezz’ora al giorno, ad una bella andatura: è un toccasana”, aggiunge la Cuccarini. La showgirl, inoltre, consiglia di “mangiare sano e pulito, senza privarsi di nulla, variando spesso”. I carboidrati che preferisce sono soprattutto riso o pasta integrale, poi due spuntini al giorno con frutta fresca e frutta secca e barrette proteiche. “Spesso, per perdere peso si diminuisce il numero dei pasti; io per stare in forma e mantenere alto il metabolismo, mangio 5 volte al giorno”, rivela la soubrette.

A dimostrazione che, come Luisa Ranieri, Elena Sofia Ricci e Carla Bruni, con la costanza e la dedizione la bellezza non ha età.