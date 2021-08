Uno mattina in famiglia, è scontro tra Tiberio Timperi e Monica Setta: cosa sta succedendo

Volano stracci tra Tiberio Timperi e Monica Setta, la coppia di conduttori di Uno mattina in famiglia. Dietro l’intrattenimento leggero e spensierato della trasmissione di Rai 1 e l’apparente feeling della coppia, c’è in realtà un clima gelido. Tutto è cominciato con le dichiarazioni (risalenti ad un anno fa) della Setta riprese da Timperi in una recente intervista. In quella vecchia chiacchierata con il settimanale Vero, la giornalista ha detto di non essere amica di Timperi e di non avere nemmeno il numero di telefono del collega.

Tiberio Timperi e Monica Setta: volano stracci

Intervistato dal settimanale Diva e Donna, Timperi – non nuovo a polemiche e ad uscite infelici – ha risposto per le rime. “La prima cosa è vera, la seconda no – ha detto il giornalista –. Ha il numero del mio cellulare, ma le impedisco di chiamarmi. Sono un professionista, lei fa il suo lavoro e io faccio il mio”.

Incalzata da Lifestyleblog, la Setta torna sulla questione, gettando altra benzina sul fuoco. “Penso che sia un professionista – ammette la conduttrice – e ci sono centinaia di persone che possono testimoniarlo. Non siamo diventati amici, ma in tv si va per lavorare non per organizzare pranzi e cene quando si spengono le telecamere”. La faccenda non finisce qui.

Setta è in queste settimane nelle librerie con Il Presidente: la nuova Italia di Draghi, edito da Piemme, ed entro la fine dell’anno pubblicherà un’autobiografia dal titolo Volevo fare la giornalista. In un’anteprima pubblicata dal sito TvBlog, si svela che fu proprio lei, alla vigilia della stagione 2019-2020, a convincere l’allora direttrice di Rai 1 Teresa De Santis ad affidare la conduzione di Uno mattina in famiglia a Timperi.

Monica Setta e Tiberio Timperi

Monica Setta, Uno mattina e Tiberio Timperi: cosa sta succedendo

“Mi hanno chiesto, mi sono chiesta anche io più volte se avessi fatto bene a perorare, nel mio piccolo, da giornalista e da telespettatrice la ‘causa’ di Tiberio Timperi che la ex direttrice di Rai 1 Teresa De Santis non avrebbe voluto a Uno mattina in famiglia – si legge nell’estratto –. Lui era reduce da La vita in diretta e la De Santis lo avrebbe lasciato volentieri a casa. Lo sosteneva Guardì. Ma una tosta come Teresa si era presa l’ultima parola”.

“Prima di decidere – scrive la Setta – mi chiese che cosa ne pensassi ed io caldeggiai la sua presenza. Non lo conoscevo se non di vista, ma televisivamente lo avevo sempre apprezzato ed ero sicura che insieme a me avrebbe formato una splendida coppia. È andata proprio così. I numeri ci hanno dato ragione e anche se i rapporti personali non sono mai sbocciati, anzi sono stati assai difficili, non me ne sono mai pentita. Posso apparire una donna emotiva, impetuosa, istintiva. È l’apparenza, appunto. Nel mio lavoro sono fredda, lucida, analitica e guardo sempre il ‘bene’ del prodotto, mai le antipatie o le simpatie. Penso che in tv si va per lavorare, non per fare amicizia. Essere amici talvolta dà spazio a margini di confidenza che danneggiano quel formalismo necessario nella professione”.