L’annuncio di Chiara, la figlia di Lorella Cuccarini

Amare indipendentemente dal genere: questo è quello che Chiara Capitta, la figlia di Lorella Cuccarini, ha raccontato nelle sue story Instagram. Quello che da molti è stato già definito il suo coming out, è semplicemente capitato in seguito ad alcune domande dei suoi follower. La 22 ha dichiarato di non amare le etichette e di essere interessata alle persone indipendentemente dal loro genere, affermando di potersi innamorare di un ragazzo o di una ragazza. Un messaggio chiaro e diretto sulla sua visione dell’amore e della sessu4lità!

Chi è Chiara Capitta, la figlia di Lorella Cuccarini di cui sta parlando il web

Nata il 2 maggio del 2000, Chiara è figlia di Lorella Cuccarini e Silvio Testi Capitta. Fin da piccola, Chiara ha mostrato una grande passione per lo sport, in particolare per il calcio. Ha cominciato a giocare a soli 6 anni, venendo aggregata a formazioni maschili, e a 12 anni è entrata nel settore giovanile della Roma Calcio Femminile, squadra di cui è tutt’ora tesserata.

Ma non solo sport per Chiara, che ha frequentato la St. George’s British International School di Roma, dove ha imparato a parlare perfettamente l’inglese, e nel 2019 si è iscritta in Business Administration alla European School of Economics. Oltre al calcio, infatti, Chiara lavora anche come social media manager e ha fondato una sua agenzia che si occupa di digital strategy e brand identity.

Nonostante la giovane età, Chiara ha già raggiunto importanti traguardi nel mondo del calcio. Dopo una trafila tra le formazioni Giovanissime e Primavera, dove ha indossato anche la fascia da capitano, Chiara ha esordito in Serie B e ha giocato con la Nazionale Under 15 e per la Rappresentativa del Lazio. Il pallone è la vera passione della giovane, che trova nel calcio un modo per esprimere la sua forza, la sua determinazione e la sua grinta.

Amata da amici e follower, Chiara ha ‘scosso’ il web con questa dichiarazione sul suo orientament0 sessu4le dimostrando libertà ed equilibro interiore, senza fars condizionare dalle etichette e desiderosa di vivere la propria vita seguendo il proprio cuore!