Cosa ci ha spiegato il monologo di Rosa Chemical a Le Iene sul ‘g0ssip’ più chiacchierato del post Sanremo? Ovvero quello della supposta ‘crisi’ tra Fedez e Chiara Ferragni dopo che il giovane concorrente, durante l’esecuzione del suo pezzo ‘Made in Italy’ ha rifilato un appassionato bacio al marito della co-conduttrice.

Girano sempre più velocemente le immagini sul web della Ferragni e di Fedez che sembrerebbero litigare nel backstage, video in cui si nota che il rapper milanese ha le lacrime agli occhi, e tutti gli osservatori dei social stanno notando che da quando è finito il Festival non stanno più comparendo foto insieme sui seguitissimi account Instagram.

È in questo contesto che arriva il monologo di Rosa Chemical a Le Iene. Un punto di vista che da’ una lettura precisa a quanto successo sul palco dell’Ariston, e che inizia così: “Ho sempre pensato alla mia musica più come un mezzo che come un fine e al palco di Sanremo più come un’opportunità più che una gara. Di fatti oltre che una canzone ho deciso di portare un messaggio: libertà uguaglianza, follia e un nuovo tipo di amore, con meno divieti. Perché ci hanno insegnato che per amarsi serve un uomo e una donna e che il tradimento è quando al di fuori della coppia arriva un’altra persona e che certe cose è meglio tenerle per noi perché potrebbero spaventare chi non è predisposto al confronto“

Il discorso comincia a riguardare il modo in cui le persone sono abituate a pensare all’amore e al tradiment: “E se vi dicessi che c’è dell’altro? Se vi dicessi che due uomini o due donne possono amarsi allo stesso modo che si amano un uomo e una donna. Se vi dicessi che il tradimento è quando viene meno la fiducia e che non c’entra nulla con quello che si fa sotto le coperte? E se vi dicessi che esiste un nuovo tipo di relazione in cui si può amare una persona e allo stesso tempo soddisfare i propri desideri al di fuori della coppia? Si può giocare, sperimentare e giocare senza essere etichettati come malati“, per poi aggiungere: “Non accuso chi vuole vivere in maniera tradizionale, ma chiedo ascolto per chi non vuole più nascondersi e chi ama la libertà.”

Le parole di Rosa Chemicala a Le Iene su Fedez:

Ma è qui che il giovane cantante riserva un’attenzione speciale per i mille rumors che si stanno agitando nel mondo dello spettacolo: “Un uomo può giocare con la sua parte femminile e non per questo essere considerato meno uomo. Ma soprattutto qualcuno si è scandalizzato per un bacio tra due amici. Qualcosa di cui avevamo già discusso in maniera scherzosa, solo che io poi gliel’ho dato veramente. Fedez era imbarazzato. Però l’imbarazzo del cantante più famoso d’Italia è stato bello, divertente e vero. E difronte a una manifestazione d’affetto tra due amici si è finiti a discutere di consenso e di un uomo sposato che tradisce la moglie sul palco più importante del nostro paese. Una follia! Ci ripetono che siamo liberi per nascondere che poi tutta questa libertà non c’è“