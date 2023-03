I film al cinema dal 16 marzo: arrivano Shazam, Educazione fisica e What’s Love?

I nuovi film al cinema dal 16 marzo sono nove e per tutti i gusti: cinecomics, commedie, drammi, sentimentali, documentari. Il weekend in sala è stato aperto dal caso Akira. Il capolavoro d’animazione di Katsuhiro Ôtomo, tornato sugli schermi dopo 35 anni in formato 4K e in uscita-evento grazie a Nexo Digital e Dynit, è rimasto in programmazione appena due giorni ma ha incassato la bellezza di 245.000 euro.

Tutti i nuovi film al cinema dal 16 marzo

Per il resto, Creed III è arrivato ormai a quasi 6 milioni di euro, l’Oscar vinto da Brendan Fraser ha fatto salire The Whale a 2,4 milioni e la rivelazione L’ultima notte di Amore, il poliziesco di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino, ha sfondato il tetto del milione. Tra le novità di questa settimana, soltanto Shazam! Furia degli Dei sembra essere in grado di impensierire i tre dominatori del box-office italiano.

Shazam! Furia degli Dei

Quanto è difficile gestire i propri superpoteri e cosa significa essere una divinità? A queste domande prova a rispondere il nuovo film DC Comics, sequel diretto del primo capitolo del 2019 e diretto ancora da David F. Sandberg. Stavolta Billy Batson (Asher Angel/Zachary Levi) è alle prese con la gestione domestica dei suoi fratelli, ancora adolescenti, e l’arrivo sulla Terra delle figlie di Atlante, in cerca della magia che è stata loro sottratta molti anni fa. Un’avventura leggera e divertente, riservata soprattutto agli appassionati del genere.

Il trailer di Shazam! Furia degli dei

Educazione fisica

La preside di una scuola media di provincia (Giovanna Mezzogiorno) convoca d’urgenza i genitori di tre alunni (Sergio Rubini e Angela Finocchiaro, Claudio Santamaria, Raffaella Rea) colpevoli di un gesto orribile. La palestra dove si ritrovano si trasforma presto in un’aula di tribunale improvvisata, dove comincia un feroce processo. Dall’opera teatrale La palestra di Giorgio Scianna, adattata per il cinema dai fratelli D’Innocenzo guardando a La parola ai giurati di Lumet e Carnage di Polanski, l’opera seconda di Stefano Cipani (il regista di Mio fratello rincorre i dinosauri) è una commedia che si trasforma in thriller con colpo di scena finale. Peccato che difetti di realismo.

Il trailer di Educazione fisica

Il capofamiglia

Un uomo, autoritario e rispettato capofamiglia, si trasforma in un pollo durante la festa di compleanno del figlio di quattro anni. Da quel momento la vita dei suoi cari cambia. Toccherà alla moglie prendere le redini della casa e fare di tutto per cancellare la maledizione. Ma quello che la donna non sa è che presto toccherà anche a lei subire una brusca trasformazione. Il regista è egiziano, si chiama Omar El Zohairy e si ispira al cinema di Roy Andersson e Aki Kaurismäki. Al suo film d’esordio ha vinto alla Semaine de la Critique del Festival di Cannes 2021 con questa commedia dell’assurdo (sul disumano dentro ognuno di noi) che è l’imperdibile della settimana: da vedere.

Il trailer di Il capofamiglia

What’s Love?

Zoe (Lily James) è una regista (e appassionata di dating online) che abita accanto all’amico d’infanzia Kaz (Shazad Latif), deciso a sposarsi seguendo i riti tradizionali indiani. La ragazza si propone di documentare le nozze, pianificate dalla famiglia di lui con una sposa sconosciuta che arriva dal Pakistan. A poco a poco, però, sorgono in entrami una serie di dubbi. Vincitore del Premio Ugo Tognazzi come migliore commedia alla Festa del Cinema di Roma 2022, la rom-com interculturale dell’indiano Shekhar Kapur è tanto convenzionale e prevedibile quanto divertente e di cuore.

Il trailer di What’s Love?

Diario di spezie

Luca Treves (Lorenzo Richelmy) è un giovane e problematico chef esperto di spezie. In un lussuoso hotel svizzero conosce l’affascinante e ambiguo restauratore appassionato di haute cuisine Andreas Dürren-Fischer (Fabrizio Ferracane), il quale lo ingaggia per accompagnarlo in un tour di incontri professionali in Germania. Il viaggio della coppia si intreccia alle indagini dell’ispettore belga Philippe Garrant (Fabrizio Rongione), sulle tracce di una pericolosa organizzazione di pedofili. L’opera prima di Massimo Donati è un thriller suggestivo e inedito per il panorama italiano, ma anche piuttosto pasticciato e inverosimile.

La maman et la putain

Nella Parigi del 1973 si aggira Alexandre (Jean-Pierre Léaud), un giovane perdigiorno diviso tra la matura, materna e protettiva Marie (Bernadette Lafont) e l’ex fidanzata che ormai gli preferisce un altro. Quando Alex incontra la disinibita e squattrinata infermiera Veronika (Françoise Lebrun), il ménage à trois è inevitabile. A 50 anni dalla sua uscita, arriva in sala per la prima volta il film scandalo di Jean Eustache, vincitore del Grand Prix Speciale della Giuria al 26° Festival di Cannes. Un manifesto della nouvelle vague e di quel cinema libero e disimpegnato post-sessantottino che fede infuriare i critici dell’epoca, così tanto che Le Figaro lo bollò come “un insulto alla nazione”. Per i Cahiers du cinéma, è invece il miglior film di tutti gli anni Settanta.

Il trailer di La maman et la putain

Piano piano

Nella Napoli del 1987, quella del primo scudetto vinto dalla squadra guidata da Maradona, Anna è una ragazzina di 13 anni che vive con la famiglia in una palazzina di periferia destinata a scomparire per fare spazio a una sopraelevata. La madre, l’ex pianista Susi, ripone nella figlia tutte le sue speranze di riscatto. Ma sarà l’incontro con Peppino e Mariuolo a portarla dall’infanzia direttamente al mondo adulto. L’esordio nel cinema di finzione di Nicola Prosatore è un classico ma interessante racconto di formazione vintage. Nel cast l’esordiente Dominique Donnarumma, Antonia Truppo, Giovanni Esposito, Lello Arena, Giuseppe Pirozzi e Massimiliano Caiazzo, il “piecoro” di Mare fuori.

Il trailer di Piano piano

The Honeymoon – Come ti rovino il viaggio di nozze

Adam (Pico Alexander) è inglese e si è appena sposato con l’americana Sarah (Maria Bakalova). La coppia sta per andare in luna di miele a Venezia quando nel loro viaggio irrompe Bav (Asim Chaudhry), il migliore amico e testimone di Adam. La sua presenza è un completo disastro, ma si rivelerà decisiva quando l’affascinante narcotrafficante Giorgio (Lucas Bravo) si innamora perdutamente di Sarah. La rom-com di Dean Craig è innocua e poco divertente, tanto che negli Stati Uniti è uscita direttamente on-demand e nel resto d’Europa in streaming su Prime Video.

Il trailer di The Honeymoon – Come ti rovino il viaggio di nozze

Amate sponde

Un viaggio singolare nel paesaggio fisico e umano dell’Italia, dalle Alpi alla Sicilia. Lo sguardo è rivolto soprattutto al mondo del lavoro e all’ambiente urbano ed extraurbano, ai vecchi riti collettivi e ai nuovi luoghi di aggregazione. Presentato alla Festa del Cinema di Roma 2022 nella sezione Freestyle, il doc di montaggio diretto da Egidio Eronico è privo di parole e composto soltanto da immagini e musiche di Vittorio Cosma. L’uscita è avvenuta, non a caso, il 14 marzo, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio.