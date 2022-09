La nuova vita di Lorella Cuccarini, spopola su YouTube con le sue interviste: “Con Marco Columbro mi sono commossa”

A 57 anni e con quattro figli, Lorella Cuccarini si reinventa youtuber. La showgirl sta vivendo una seconda vita sul web, dove ha lanciato il suo canale ufficiale. Ogni martedì e venerdì la conduttrice e ballerina posta delle video-interviste da casa ad amici e colleghi, chiacchierate informali nel corso delle quali si parla di tutto. Le rubriche si chiamano “Dimmi di te” (dedicato ai giovani talenti) e “Un caffè con”. Alcuni ospiti arrivano da Amici: Rudy Zerbi, Raimondo Todaro, Anna Pettinelli, Veronica Peparini. Altri sono persone decisive nel suo percorso umano ed artistico come Marco Columbro, Manuel Franjo e Gabriele Pignotta.

Lorella Cuccarini: YouTube è la sua nuova casa

In poco più di due mesi il canale YouTube di Lorella Cuccarini ha raggiunto due milioni di visualizzazioni e quasi 30.000 iscritti. Il pubblico è trasversale: va dai 15 ai 70 anni. Non male per un’esordiente assoluta sul “tubo”.

“Due mesi fa ho deciso di aprire un mio canale ufficiale YouTube perché volevo spazio – spiega la soubrette in un’intervista concessa al Corriere della Sera –. Spazio e tempo per parlare dei miei amici, delle persone che sono state importanti nella mia carriera. Non sono nuova alle interviste: Domenica In e La vita in diretta sono state due palestre eccezionali”.

Ovviamente ci sono incontri più personali e significativi di altri, come quello con Marco Columbro, tornato anche lui a piccoli passi nel mondo della televisione. “Mi sono commossa io stessa – rivela Cuccarini –. Quattordici anni trascorsi fianco a fianco lasciano il segno”.

Marco Columbo e Lorella Cuccarini (foto: Facebook @lorellacuccariniofficial)

Lorella Cuccarini, amici e colleghi nel suo canale

Il video che ad oggi conta più visualizzazioni è l’intervista ad Alex Wyse, uno degli allievi di Amici 21. L’intervista al cantante supera le 170.000 views. Il format funziona perché “nella televisione tradizionale spesso si hanno pochi minuti a disposizione, qui abbiamo tanto tempo”.

“Credo che le mie mini-trasmissioni abbiano successo perché dietro c’è una persona con la mia storia: danza, musica, televisione, teatro – racconta “la più amata dagli italiani” –. Quando, per esempio, intervisto Franco Miseria non parlo tanto di me quanto del suo lavoro. Certo, c’è anche la mia storia, ma mi piace mettermi da quest’altro lato della telecamera”.

Magari in futuro arriverà a casa sua pure la “nemicamatissima” Heather Parisi. “Anche se volessi, non saprei come contattarla – confessa la showgirl –, perché mi ha bloccata da tutte le parti. Chissà, forse inaugurerò un nuovo format, ‘Le interviste impossibili’, e allora ci sarà spazio anche per lei”.