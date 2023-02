Esce a San Valentino il nuovo film di Siani “Tramite amicizia”

Avrete sicuramente notato la presentazione dell’ultimo film di Siani durante Sanremo 2023, ma la data di uscita è proprio oggi, San Valentino in 500 sale. La pellicola si intitola “Tramite Amicizia” e nel cast troviamo il grandissimo Max Tortora, Matilde Gioli e Maria di Biase, anche se il protagonista indiscusso è Lorenzo, interpretato dallo stesso Siani.

Di cosa parla ‘Tramite amicizia’, il nuovo film di Siani uscito il 14 febbraio al cinema

La trama segue le vicende di Lorenzo, un ragazzo con un’ingegnosità fuori dal comune che ha deciso di aprire un’agenzia di “amici a noleggio” per coloro che vogliono combattere la solitudine, essere ascoltati, essere consigliati, avere compagnia durante le attività di cui sono appassionati, ecc.

I suoi affari vanno a gonfie vele, ma la sua missione diventa ancora più grande e ambiziosa: diventare amico del grande imprenditore un po’ depresso interpretato da Max Tortora, che sta per vendere la sua azienda e lasciare a casa tantissimi dipendenti, incluso il cugino di Lorenzo.

Il tema centrale del film di Siani è l'amicizia, ma anche la fiducia, lealtà e amore. A differenza di altri titoli, che hanno visto molti 'effetti speciali', costumi, location particolari, qui il focus del regista è sulle dinamiche interne che animano le persone quando si rapportano agli altri.

In un'intervista rilasciata durante la conferenza stampa, Siani ha dichiarato che per lui e tutto il cast il fatto di poter tornare al cinema è un miracolo e una celebrazione, poiché il covid ha causato un calo notevole del pubblico, soprattutto tra i giovani. "Tramite Amicizia" rappresenta un invito a condividere qualcosa con gli altri e ad alleggerirsi in un periodo in cui le cattive notizie sono all'ordine del giorno, tra gag, una splendida Ferrara dai tetti rossi, camei di molte webstar di talento come Valeria Angione, Claudio Colica de Le Colice, 'Il Milanese Imbruttito' Germano Davide Lanzoni e la magica alchimia tra i protagonisti.

