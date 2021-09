Sonia Bruganelli e Magalli vanno a cena e postano la foto sui social: la reazione di Adriana Volpe è furiosa

Metti una sera a cena e la lite sui social è servita. Succede durante un placido sabato sera di fine settembre, quando in un ristorante romano si ritrovano come vecchi amici Sonia Bruganelli e Giancarlo Magalli. Sempre attivissima sui suoi profili, Lady Bonolis non si fa scappare l’occasione per lanciare una perfida provocazione nei confronti della sua nuova collega di lavoro: Adriana Volpe.

Sonia Bruganelli Magalli: la foto della discordia

“Le serate divertenti organizzate all’ultimo momento!!! Giancarlo Magalli ed i suoi aneddoti”, scrive la Bruganelli su Instagram postando un selfie divertito col conduttore. Nemmeno il tempo di qualche like e il profilo della moglie di Bonolis si riempie di insulti e feroci invettive, alle quali si aggiungono i commenti corrosivi della Volpe.

“Vedi quelle serate organizzate all’ultimo momento, che belle che sono! Ma quanto son bellini? Tanto. Dio li fa e poi li accoppia. Ci vediamo lunedì”, la replica piccata della conduttrice. A dimostrazione del fatto che le due opinioniste del Grande Fratello Vip non si sopportano, ed è proprio il motivo per cui Alfonso Signorini ha scelto di metterle insieme nel reality di Canale 5.

Non contenta, ad alimentare una polemica costruita ad arte, la Volpe comincia a postare foto in replica. “Dio li fa e poi li accoppia… all’ultimo momento. Tanto bellini”, il post accompagnato alla celebre gif in cui “zittisce” Magalli a Ogni mattina. “Vola alto Adriana”, le risponde la collega. “Inizia tu, gioia mia”, è la stoccata della Volpe. Ma il dissing tra le due non finisce qui. La Bruganelli, che evidentemente ha molto tempo a disposizione, comincia a rispondere ad ogni commento che la tira in ballo.

Sonia Bruganelli e Magalli vs Adriana Volpe (foto: Instagram @soniabrugi @adrianavolpereal)

Magalli e Adriana Volpe: la “faida” continua con Lady Bonolis nel mezzo

Ad ogni (più o meno) velata critica, Sonia Bruganelli ribatte con ferocia e ironia: “Io quindi devo evitare di andare a cena per non incontrare i nemici di altri?!?!”, “Io non faccio coppia con Adriana ma con Paolo e con lui vado e incontro chi voglio. Mi dispiace che Adriana non si renda conto che la mia vita non ha nulla a che vedere con i suoi fatti personali”, “Ragazzi, Adriana è superiore a tutto ciò”, “Io e mio marito abbiamo amici a prescindere dalla vita e dagli screzi di Adriana Volpe”.

Gli ultimi tre commenti sono lapidari: “Adriana, non vivo la mia vita per fare innervosire te”, “Non siamo mai state amiche”, “Sono in pochi a capire che la vita è altro rispetto agli screzi di Adriana Volpe”. Un battibecco architettato alla perfezione in vista del prossimo appuntamento del Grande Fratello Vip, per far crescere gli ascolti di una trasmissione che stenta a decollare. Puntualmente, sul fronte dei dati Auditel, il reality Mediaset è doppiato al lunedì dalle fiction di Rai 1 e al venerdì da Tale e Quale Show.