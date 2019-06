Terremoto per il destino di Antonella Clerici in Rai: dopo aver già letto dello sfogo di Adriana Volpe, a cui verrà probabilmente sottratto ‘Mezzogiorno in famiglia’, cancellato dalla programmazione della prossima stagione, ecco un’altra indiscrezione in viale Mazzini. Rivedremo la presentatrice nei palinstesti del 2019/2020?

Antonella Clerici in Rai: futuro incerto per lo storico volto de La Prova del Cuoco

I fan del celebre volto de ‘La Prova del Cuoco’ potrebbero doversi rassegnare ad un’intero anno senza la loro beniamina. Nessuna chiusura di rapporti: da quanto si apprende il contratto che lega la conduttrice all’emittente è vincolato fino al 2020 e includerebbe un ruolo da consulente per il suo ex show culinario mattutino e per alcuni show in prima serata – di cui, ad oggi, non si sa nulla.

Quello che però ha colpito molto il mondo del piccolo schermo, è che il consueto appuntamento invernale con le puntate di Sanremo Young – lo ‘spinoff’ ambientato nello stesso teatro Ariston che da’ voce ai nuovi talenti canori del nostro paese – quest’anno non verrà più prodotto. Da qui le congetture sullo strano destino di Antonella Clerici in Rai durante l’autunno-inverno televisivo…

Il rischio della prossima stagione televisiva (nonostante il contratto di esclusiva)

Cosa farà dunque l’azienda di Viale Mazzini per mettere comunque in atto il contratto di esclusiva che lega la presentatrice fino ad agosto del prossimo anno? Gli spettatori possono solo augurarsi che il team di autori e produzione sia al lavoro per ideare nuovi spazi che la prevedano. E a voi mancherà la sua presenza nei palinsesti?