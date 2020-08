Francesca Pascale e Paola Turci: la coppia inedita dell’estate 2020

Arriva la ‘coppia che scoppia’: sono Francesca Pascale e Paola Turci, pizzicate in vacanza insieme, innamorate e felici. Eppure l’aveva detto, insospettabilmente, nel 2019: «Oggi amo Silvio, ma domani potrei amare una donna». E infatti…

Francesca Pascale e Giorgia Insieme: l’ex di Berlusconi e la celebre cantante affiatate in vacanza

L’ha annunciato ‘Oggi’, aggiudicandosi in tutto e per tutto il premio di #scoopestate2020. L’ex di Silvio Berlusconi, che dopo la separazione ha avuto una ‘buona uscita’ di 20 milioni di euro, ha trovato nuovamente l’amore al fianco della mitica cantante italiana – che abbiamo avuto il piacere di rivedere nello show ‘Musica che unisce‘, con una bellissima interpretazione del cantautore brasiliano Caetano Veloso.

La Pascale aveva sempre promulgato l’amore libero, e si era già espressa favore dei diritti LGBT in più occasioni. Era stata proprio lei, infatti, a favorire l’incontro di Luxuria con l’ex premier a Palazzo Grazioli, evento testimoniato anche da un selfie che Mario Adinolfi commenta così:



“Ricordo il sorriso mesto di quando lei gli portò Luxuria a cena a Palazzo Grazioli, con tanto di selfie a cui si vede che si sarebbe volentieri sottratto. Povero Silvio, irriso a ottant’anni da una lesbica dichiarata che ora sta con una cantante comunista che lo odia. E lui paga!“

Le critiche di Adinolfi sulla nuova coppia

Adinolfi non è l’unico a non aver accolto piacevolmente lo scoop di Francesca Pascale e Paola Turci: «Falsa, hai finto per tutto questo tempo», «la Pascale prima ha visto bene di fingersi etero per ricevere un assegno di 20 milioni di euro e firmare un accordo di mantenimento da un milione l’anno» scrivono sul web. Nel frattempo, le due si godono l’estate sullo yacht in Cilento. E su Instagram della cantante si legge il testo di una canzone: «Ma a me non sembra un errore volere volere, questa volta partire è un po’ come tornare…»