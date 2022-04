Reazione a catena, l’edizione 2022 sarà quella più lunga di sempre

La voce circolava da tempo, ma ora è confermata: l’edizione 2022 di Reazione a catena, il quiz estivo del preserale di Rai1, sarà quella più lunga di sempre. Al via dal prossimo giugno, la sedicesima stagione del game show, condotto per il quarto anno consecutivo da Marco Liorni, andrà in onda fino a dicembre. Per la prima volta nella sua storia, il programma durerà per ben sei mesi.

Reazione a catena 2022 quando inizia?

L’indiscrezione sull’allungamento era stata lanciata da Dagospia e a riportare la conferma è l’account È sempre Cinguetterai. “In questo modo – scrive l’informatissimo profilo social – i due quiz campioni d’ascolto, Reazione a catena e L’eredità, andranno in onda ciascuno per sei mesi all’anno”.

L’ufficialità emerge dal regolamento di Reazione a catena, pubblicato lo scorso 7 aprile. Il sito della Rai specifica che il quiz “andrà in onda dal lunedì alla domenica dalle ore 18:45 alle ore 20 circa dal 6 giugno al 30 ottobre 2022”, ma aprendo il documento del regolamento per le condizioni di partecipazione al gioco si legge che il programma sarà “trasmesso, salvo diverse esigenze editoriali e di palinsesto, su Rai1 dal lunedì alla domenica dal 6 giugno al 4 dicembre 2022”.

Per il resto, le regole di Reazione a catena non cambiano. Le squadre a sfidarsi, composte da tre concorrenti ciascuna, rimangono due. I giochi restano la Caccia alla parola, La catena musicale, Quando, dove, come, perché, Una tira l’altra, L’intesa vincente, Reazione a catena e L’ultima parola.

Marco Liorni a Reazione a catena (foto: RaiPlay)

Reazione a catena 2022 si allunga fino al 4 dicembre

A questo punto L’eredità, per l’esordio della sua ventunesima edizione, dovrà attendere lunedì 5 dicembre, con un ritardo di tre mesi rispetto al suo consueto inizio. La “promozione” autunnale sarà un test di prova per Reazione a catena. Il quiz ha sempre ottenuto ottimi risultati d’ascolto in estate, ma quest’anno sarà chiamato a confrontarsi con mesi “caldi” come quelli di settembre, ottobre e novembre.

Non bisogna inoltre dimenticare che il 21 novembre cominciano i Mondiali di calcio in Qatar. Il quiz di Liorni si troverà sovrapposto per qualche settimana alla concorrenza forte delle partite della fase a gironi che si disputano alle 17.

La notizia della ripartenza e dell’allungamento di Reazione a catena arriva nei giorni in cui il conduttore e la redazione della trasmissione si stringono attorno a famiglia e amici di Lucia Menghini, la concorrente delle Pignolette morta all’età di 31 anni in un incidente stradale avvenuto ad Amman in Giordania.