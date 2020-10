Il romantico messaggio di Gianni Morandi per Anna

Ogni giorno ormai da anni ci delizia con la sua foto quotidiana, poche righe e (di solito) il suo largo, inconfondibile sorriso da bravo ragazzo: il 12 ottobre, però, la posa felice era quella di Gianni Morandi per Anna, la sua Anna, in occasione del suo compleanno.

Il dolce messaggio di Gianni Morandi per Anna in occasione del suo compleanno

“La tua vita è vita per la vita mia e gli occhi mi appartengono, le tue labbra, ciglia e il cuore è in mano a me”, cantava il mitico cantautore nella sua hit ‘In amore’ durante Sanremo 1995 (al fianco di Barbara Cola). E non è certo un mistero qual è il sentimento che anima la sua imponente discografia! L’artista di Monghidoro, infatti, ha sempre incantato e deliziato i suoi ascoltatori con inni ai nobili sentimenti e al romanticismo.

Come potevamo non aspettarci che, in occasione del compleanno della sua bella, non si prodigasse in un gesto dolce e premuroso?

Con la riservatezza che lo contraddistingue, il post su Facebook di Gianni Morandi per Anna mostra un loro ritratto in festa, con tanto di torta, ed è corredato di poche, semplici parole: ” Che gioia poterti festeggiare, esserti vicino e trovarti sempre così bella. Ti amo. Auguri, Anna. Foto di Pietro“. I due sono sposati da 16 anni, e da quando il cantante è sbarcato sui social (diventando uno dei personaggi pubblici più digitalmente ammirati e seguiti, al di là della fama musicale) traspare continuamente la loro forte unione e complicità.

Poche semplici parole e tanto significato: Gianni e Anna sono sposati dal 2004 e da allora condividono mille avventure

Anna gli scatta le foto, è la sua compagna di avventure, è pronta a rimproverarlo se fa ‘troppo il ragazzo’, è il filo conduttore di tutti i suoi messaggi positivi e luminosi. Ed anche questa dedica, nella sua semplicità, ispira tantissimo amore, in particolare quel “Trovarti sempre così bella”, che indica uno sguardo sempre affascinato, una bellezza che non è legata a momenti della vita, e che cresce d’intensità insieme al tempo che passa.

Tanti auguri Anna, e viva l’amore!