Il video di Gianni Morandi in ospedale “Sono un ragazzo fortunato”

I più attenti lo sanno: dovevamo vedere solo Gianni Morandi in ospedale per non leggere più i suoi post quotidiani. Da anni, ormai, l’amatissimo cantante ha la premura di comunicare anche solo un piccolo pensiero al giorno ai suoi fan e amici, di pubblicare una foto, condividere un momento della sua giornata, ogni giorno, senza mai un’interruzione.

Ecco perché questi giorni di metà marzo, dove i post si sono diradati, rappresentano un’anomalia nel suo ‘calendario di pubblicazioni’ e, in generale, nel mondo dei social. Purtroppo, l’eterno ragazzo dal sorriso gioioso è stato costretto a stare lontano dai suoi ascoltatori e dalle foto di Anna solo a causa delle circostanze: dieci giorni fa, infatti, il cantante è stato vittima di un incidente in campagna che gli ha provocato l’ustione delle gambe e delle mani.

La gravità della situazione lo ha costretto al ricovero presso il Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, dal quale, per la prima volta, ha pubblicato una vera e propria video-testimonianza della sua ripresa.

Il messaggio di Gianni Morandi in ospedale: pronto al ritorno

Naturalmente, il video di Gianni Morandi in ospedale non poteva che essere accompagnato da un messaggio affettuoso, pieno di speranza e gratitudine:

“21 marzo. È il primo giorno di primavera e il decimo giorno di degenza in ospedale. Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, un’eccellenza della nostra regione. La prima cosa che voglio fare è ringraziare tutta la straordinaria squadra che mi assiste quotidianamente, guidata dal primario dottor Davide Melandri. Con grande professionalità, tutti mi stanno aiutando a superare questo momento così delicato e difficile, ora è tempo di cominciare a muoversi. Questi sono i primi passi…“

In sottofondo, il celebre pezzo di Jovanotti ‘Sono un ragazzo fortunato’ e sotto, tra Facebook e Instagram, più di 70mila commenti, tra vip e ammiratori, che gli augurano pronta guarigione, scherzano insieme a lui e gli dimostrano affetto. In un mondo che a volte può essere cinico, come quello dei social, lo stile di comunicazione genuino di Morandi rimane uno splendido esempio di un circolo virtuoso dove la gentilezza e i toni pacati generano altrettanta gentilezza e pacatezza.

E noi ci accodiamo agli auguri di pronta guarigione!