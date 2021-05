Diletta Leotta offesa su Twitter: “Si veste da apericena al Papete”

Il mondo dello sport ‘televisivo’ continua a far parlare polemicamente di sé: dopo l’enorme gaffe degli organizzatori della Partita del Cuore ai danni di Aurora Leone dei The Jackal, leggiamo anche di Diletta Leotta offesa pubblicamente dal giornalista Paolo Bargiggia.

Cosa si legge nel tweet del giornalista nei confronti della presentatrice DAZN

In seguito al match Inter-Udinese, in occasione della quale – come sempre – era presente anche la presentatrice sportiva, il giornalista commenta: “A bordo campo di Inter – Udinese Diletta Leotta vestita come una che va a fare l’apericena al Papete. Questa è la Front Woman di DAZN, il broadcast che nel prossimo triennio ha i diritti della SerieA. Ma ballano anche sui cubi?“.

La risposta è arrivata per vie istituzionali: “Ci spiace, ma forse non conosci bene DAZN – risponde il celebre servizio streaming e on demand di eventi sportivi – Diletta Leotta fa parte di una grande squadra di super professionisti. Continua a seguirci per apprezzare tutto il team di DAZN“.

Voci di corridoio narrano, tuttavia, che dietro Diletta Leotta offesa potrebbe celarsi una rivalità, non dichiarata, di Bargiggia – ex (e forse futuro) commentatore Mediaset – contro la piattaforma francese (che si è scontrata proprio contro l’emittente nazionale per i diritti della serie A per il prossimo triennio).

Insomma, un certo amaro in bocca che, forse, ha fatto scoccare questa pesante frecciatina verso una collega: fatto sta che il web, sempre più attento a commenti discriminatori o, semplicemente, svilenti e offensivi, basati sull’aspetto fisico o estetico, non gliel’ha fatta passare liscia. “

“Al solito commenti offensivi gratuiti verso una donna e Diletta in particolare. Qui l’unico a cui manca professionalità è lei. Non a Diletta“, si legge infatti tra i vari commenti critici. E voi che ne pensate?