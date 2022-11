Il difficile racconto di Samantha De Grenet sul tumore

Solo l’anno scorso l’abbiamo vista al GF Vip, ma ora, con la sua ospitata nel salotto ‘Verissimo’, abbiamo potuto ascoltare il racconto (molto personale e doloroso) di Samantha de Grenet sul tumore al sen0 che ha dovuto affrontare.

La splendida ex modella ha voluto rivelare una parte spesso nascosta di quando si affronta un male del genere: «Quando si parla di tumore – spiega – si racconta quello che accade fisicamente mentre quello di cui si parla poco è tutta la parte psicologica, che a volte è anche difficile da spiegare. Il corpo cambia, il modo in cui affronti la vota cambia, non ti guardi più allo specchio, perché quello che vedi non ti piace, non ti riconosci e non ti vuoi accettare».

Cos’ha raccontato Samantha de Grenet sul tumore e su come l’ha affrontato

Lei stessa ha vissuto questi momenti terribili, durante i quali si chiudeva in bagno a piangere, per nascondere il suo dolore a chi le stava vicino. «Le persone accanto a te subiscono i tuoi sbalzi d’umore, le tue tristezze, anche se tu cerchi in tutti i modi di nasconderle, ma non è che puoi farlo tutto il giorno così ti chiudi in bagno a piangere, poi esci e vai avanti, perché ti rendi conto di essere estremamente fortunata ad avere delle persone vicino a te che ti amano e ti aiutano a superare la malattia e tutti quei disagi che vengono dopo».

Samantha De Grenet al Gf Vip

Un altro importante aspetto che ha sollevato Samantha de Grenet sul tumore durante il suo racconto riguarda la famiglia: «Per un genitore avere una figlia che ti dice “sono malata, mi devo operare”, non è una bella cosa. Volevo che sapessero cosa stava accadendo, perché non volevo che, dicendoglielo dopo, si sentissero esclusi. Ma gliel’ho detto in maniera molto leggera, come se fosse una sciocchezza. In realtà non è stata una passeggiata e in ogni caso non è stato un bel periodo nemmeno per loro».

Dopo il dolore, la sfida, la fatica, infine, arriva l’accettazione: «Ho imparato ad accettarmi e ho accettato di avere un corpo diverso da quello che avevo prima.Va bene così, nascondo il difetto ed evidenzio la parte che va meglio, ho fatto veramente pace con me stessa. Prima avevo un rapporto davvero terribile con lo specchio e mi riferisco anche a quando ero ragazzina e facevo la modella, oggi invece mi guardo e sono contenta di quello che vedo, perché sono una buona persona, sono una persona vera e per me questo è fondamentale»