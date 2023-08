L’incredibile concerto dei Metallica al cinema ad agosto: ecco quando

Se siete stanchi delle solite hit estive che generano tante polemiche e volete dedicare una serata ad un po’ di musica adrenalinica, concedetevi un bel concerto dei Metallica al cinema! Con le modalità proposte dal circuito NEXO Digital, sabato 19 e lunedì 21 agosto l’M72 World Tour dei Metallica irromperà sul grande schermo, in diretta dall’AT&T Stadium di Arlington, Texas, nei cinema di tutto il mondo.

Cosa vedremo nel concerto-evento dei Metallica al cinema

Intitolato Metallica: M72 World Tour Live From Arlington, TX – A Two Night Event, questo evento cinematografico globale senza precedenti vedrà la band suonare per due serate con due scalette completamente diverse, con brani che abbracciano gli oltre 40 anni di carriera del gruppo, dal classico Kill ‘Em All del 1983 all’atteso 72 Seasons del 2023. La band proporrà 30 brani diversi nelle due serate, senza mai ripetere due volte la stessa canzone.

Il tour M72 sarà caratterizzato da un nuovo e audace design del palco, con al centro il famoso Snake Pit dei Metallica, e offrirà ai fan una visione completa a 360 gradi da ogni posto a sedere. Grazie a un sistema multicamera all’avanguardia, i fan saranno al centro della serata, in tutti i paesi del mondo.

Insomma, non un semplice concertino qualunque, ma un vero e proprio evento futuristico ed immersivo questo dei Metallica al cinema: ricordiamo dunque che le due serate avranno luogo il 19 e 20 agosto, con una scaletta di oltre 30 brani che abbracciano gli oltre 40 anni di carriera del gruppo. Distribuito in esclusiva nei cinema italiani da Nexo Digital in collaborazione con il media partner Virgin Radio, potete trovare agilmente il cinema della vostra città sull’elenco presente su www.nexodigital.com