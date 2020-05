La notizia del giorno riguarda sicuramente la foto di Adele, la talentuosissima cantante di Rolling in the deep e Someone like you. Da quando ha deciso di caricare il suo ultimo post su Instagram, la mattina di mercoledì 6 maggio, il web è letteralmente esploso!

La foto di Adele che mostra di nuovo la cantante dopo tantissimo tempo

Abitino stretto, look total black – come la diva ha sempre abituato i suoi fan ad ammirarla – e delle forme inedite. L’occasione del bellissimo outfit che indossa e dello scatto sorridente e celebrativo è quella del suo 32esimo compleanno, a cui i suoi followers hanno risposto con tanti messaggi di auguri e complimenti.

“Strepitosa”, “Bellissima”, scrivono sotto la foto di Adele: eppure, qualche voce fuori dal coro c’è. Qualcuno a cui manca la ‘vecchia’ Adele o che teme che questo cambio di immagine cambi la percezione della cantante da parte del pubblico (e di sé stessa):

“Una volta hai detto in un’intervista che non volevi essere la tipica donna esile e magra, ma è quello che sei adesso. Quindi sembra propro che io sia rimasta senza modelli di ispirazione in grado di farmi sentire più sicura di me. Immagino, quindi, che se voglio essere bella devo essere per forza magra“.

E ancora: “Adele è sempre stata una grande ispirazione, e non perché adesso ha perso peso e coincide con gli standard di bellezza imposte dalla società, ma perché è sempre stata un esempio da seguire anche prima, e non venissero ad ammirarla per una cosa così superficiale, dato che questa donna ha una discografia imponente ed un talento impressionante. Punto.“

La dieta che ha seguito la cantante

Non manca, tra i nostri connazionali, chi commenta con leggerezza e umorismo chiedendole: “Ade’ bell ra sor dicci come hai fatto! Qua a momenti rotoliamo, Ti amiamo, ciao ciao“. Nessun segreto: è stata la stessa cantante ad aver dichiarato di aver seguito la dieta Sirt, un regime alimentare basato sulla stimolazione delle sirtuine (e quindi del metabolismo) applicato, naturalmente, sotto un controllo medico.

Al di là dei commenti e delle reazioni, il talento, la professionalità e il fascino della diva inglese sono sempre stati un’evidentissima costante, dei valori innegabili che l’hanno portata a stagliarsi nel firmamento delle star più amate e apprezzate del mondo: un cambio di taglia di sicuro non sminuisce né aumenta questo prestigio, è solo un segno di una sua volontà di cambiamento. E noi questa spinta l’appoggiamo sempre, purché ci si voglia bene!

Voi che ne pensate?