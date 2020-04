Gianni Morandi, bufera per la foto in mascherina: “Questa protegge solo te”

Il cantante posta uno scatto sui social in cui indossa la protezione "egoista" con filtro Ffp2-3 e valvola: è subito polemica

Gianni Morandi finisce al centro di un’accesa polemica sui social. Il cantante, molto attivo online e costretto ai domiciliari come milioni di italiani, usa Instagram per postare una foto dalla sua quarantena. Morandi si mostra con una mascherina all’esterno della sua abitazione. “Abituiamoci a vederci tutti così…”, scrive Gianni. È proprio la sua mascherina a scatenare i commenti di tanti follower.

Gianni Morandi, foto scatena i fan

Nelle settimane convulse dell’epidemia, si parla molto dei dispositivi di protezione dal Covid-19. Esistono infatti mascherine cosiddette “altruiste” e altre note come “egoiste”.

Le mascherine “altruiste” sono quelle chirurgiche, che non proteggono dal contagio chi le indossa ma tutti gli altri. Le “egoiste” sono quelle con filtro Ffp2-3 e valvola, che permettono di non infettarsi ma lasciano passare il virus se si è contagiati.

Questa distinzione è stata resa nota in questo video dal professore Alessandro Gasbarrini, direttore della Chirurgia vertebrale a indirizzo oncologico e degenerativo dell’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna.

Nella foto su Instagram, Morandi indossa la mascherina “egoista”.

Il cantante, costretto dalle attuali misure di sicurezza per contrastare la diffusione del coronavirus ad annullare il suo spettacolo Stasera gioco a casa, è stato subito subissato di commenti.

C’è chi continua a volergli bene e approva la sua scelta: “Fai bene a metterla, bravo Gianni”, “Hai ragione: ci abitueremo”.

Gianni Morandi (foto: Instagram @morandi_official)

Gianni Morandi, Instagram lo contesta

Molti utenti, invece, rimproverano a Morandi di pensare solo a sé stesso: “Dove l’hai trovata? Noi poveri mortali dobbiamo accontentarci di quelle che fanno passare il virus”, “Ognuno per sé… Bene, continuiamo così. Complimenti per il suo senso civico”, “Quelle con la valvola sono dette mascherine ‘egoiste’ e sono usate con la chirurgica sopra per non infettare gli altri nel caso tu sia positivo”, “Devi usare quelle senza valvola. Proteggono te e gli altri. Questa protegge solo te. Pensaci”.

Altri, però, spiegano che le mascherine “altruiste” ormai non si trovano più in commercio: “Anche mia mamma ce l’ha. L’hanno venduta in farmacia perché quelle comuni sono introvabili, queste si trovano ancora. Comunque chi ti attacca è positivo”.

Per farsi “perdonare”, l’eterno ragazzo di Monghidoro ha pubblicato poco dopo un tenero scatto domestico: il suo volto sorridente tra piccole uova pasquali di cioccolato.