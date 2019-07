Arriva il nuovo film di Checco Zalone: tutte le anticipazioni

Habemus data e titolo: arriva finalmente il fiore all’occhiello del listino Medusa 2019-2020, il nuovo film di Checco Zalone! Un ritorno che i fan stavano aspettando da quasi quattro anni. Volete saperne di più? Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti:

Tutto quello che sappiamo sul nuovo film di Checco Zalone: data di uscita, titolo e location

Si intitolerà Tolo Tolo – ha annunciato con solennità e sobrietà l’amministratore delegato della celebre azienda Giampaolo Letta – e vedrà per la prima volta l’attore non solo nelle vesti di protagonista ma anche dietro la macchina da presa! Grande attesa per questo nuovo progetto, considerato che l’ultima pellicola ha incassato la bellezza di 70 milioni di euro – un vero e proprio record per il cinema nostrano!

“Sarò retorico – ha raccontato Letta all’ANSA – ma per noi il cinema è in sala e a prescindere dal fenomeno streaming continuiamo a puntarci”. E, in particolare, quest’anno la Medusa lascerà ampio spazio alla commedia – e non parliamo solo del film di Checco Zalone ambientato a Malindi, in Kenya.

Tante commedie nel prossimo anno: la scelta di Medusa Film

“Dopo Zalone abbiamo programmato Odio l’estate con Aldo Giovanni e Giacomo il 30 gennaio, immaginando una tenitura importante per Tolo Tolo e un lancio di AG & G con i trailer durante il film di Checco“. L’ambizione dell’azienda è quella di riportare più spettatori possibili in sala, perché al cinema c’è quella irrinunciabile magia a cui la Medusa fa appello nella sua campagna di promozione: “Mi sembra una buona partenza -continua l’AD – con un grande impegno delle major a distribuire film-evento che al momento stanno funzionando. Il cinema italiano ci sta mettendo un po’ di più perchè gli incentivi del governo sulle uscite estive si sono capiti dopo. La fatica più grande è convincere gli autori stessi a considerare l’uscita d’estate. Ma anche qui è una questione di abitudine, Il traditore di Bellocchio e Ma cosa ci dice il cervello con la Cortellesi ad esempio, usciti in un periodo già ‘critico’ hanno avuto bei riscontri“.

Insieme al celebre volto di Quo Vado, il finale di stagione 2020 della casa di produzione ha anche un altro asso nella manica: il nuovo film di Paolo Genovesi (Perfetti Sconosciuti) dal titolo ‘Supereroi’ (fonte: Ansa)