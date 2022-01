Mistero sulla presenza di Fiorello a Sanremo: c’entra la bagarre su Palazzo Bernardo a Venezia?

Fiorello affiancherà Amadeus per il terzo anno consecutivo al Festival di Sanremo 2022 ormai alle porte? È mistero fitto sulla presenza di Rosario. Stando alle indiscrezioni, Amadeus lo vorrebbe tutte le sere, lui vorrebbe partecipare soltanto a una serata, con ogni probabilità quella di chiusura. Una mediazione tra le due parti potrebbe portare Fiorello sul palco dell’Ariston due sere: quella d’apertura del 1° febbraio e quella finale di sabato 5. Ma questo scenario è tutto da chiarire, e di mezzo si mette pure la bagarre di Palazzo Bernardo a Venezia in cui è coinvolto lo showman siciliano.

Fiorello a Sanremo 2022: c’entra la casa a Venezia?

Ca’ Bernardo è un immobile del Quattrocento con affaccio sul Canal Grande, non distante da campo San Polo. “Ciuri” ha fatto uno dei suoi numerosi investimenti immobiliari al terzo e ultimo piano di questo lotto: lo sta restaurando per creare due appartamenti e venderne uno, spiegano i vicini di casa a Gloria Bertasi del Corriere della Sera.

Le vicende di Palazzo Bernardo sono diventate di dominio pubblico da quando è scoppiata una “guerra” tra condomini. La causa scatenante è la proposta di realizzare un ascensore avanzata da una signora in sedia a rotelle che vive al secondo piano.

Il progetto dell’architetto Stefano Zorzi è arrivato in riunione di condominio e ha diviso i proprietari tra chi è favorevole alla realizzazione dell’ascensore nella corte e chi è contrario perché deturperebbe un edificio storico.

Quasi tutti hanno votato sì all’intervento, Fiorello compreso. I contrari sono la designer e fotografa Gaby Wagner e il marito avvocato Jean Marie de Gueldre. L’ultima parola sul da farsi spetterà alla soprintendenza, garante della tutela dei beni culturali.

Palazzo Bernardo a Venezia si è messo tra Fiorello e Sanremo 2022?

Palazzo Bernardo a Venezia: Fiorello tace su Sanremo per questo?

Fiorello sta tacendo su Sanremo 2022 perché deve pensare a come risolvere le sue grane a Venezia con l’affaire dell’ascensore di Ca’ Bernardo? Non è dato saperlo.

Nel frattempo, Amadeus si è assicurato le cinque presenze femminili che lo affiancheranno e il superospite Checco Zalone. Ai microfoni di Non Stop News su RTL, il conduttore e direttore artistico è tornato sulla questione “Ciuri” prendendo tempo e lasciando aperta ogni possibilità.

“Noi ci conosciamo da 35 anni, siamo come fratelli – ha detto Ama –. Lui ormai non mi sopporta più. Io sono un marcatore stretto, mordo le caviglie, vediamo che succede. Lui è imprevedibile. Io ho prenotato la camera qui di fronte la mia, in questo momento è vuota. Speriamo che venga qualcuno ad aprire la porta”.