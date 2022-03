Riconfermato Amadeus a Sanremo 2023 e 2024: il commento

Forse era una sorpresa, forse no (“Io lo vorrei vedere ancora sul palco dell’Ariston”, aveva detto in tempi non sospetti sua moglie Giovanna) ma ormai è più che ufficiale che rivedremo nuovamente Amadeus a Sanremo 2023 ma anche 2024. Il presentatore è stato richiamato a gran voce da Carlo Fuortes, amministratore delegato della Rai al suono di “Squadra che vince non si cambia, la qualità è stata la chiave del successo“.

Se vi siete persi i numeri sul Festival di quest’anno, infatti, l’edizione 2022 ha conquistato ben 13 milioni 380 mila spettatori per il 64.9% di share nella serata finale, un risultato straordinario, considerato che erano più di 20 anni che non si vedeva un fenomeno del genere. E non solo: “Amadeus ha dimostrato una forte comprensione degli scenari musicali attuali e dell’importanza di connettere il pubblico televisivo con le generazioni dello streaming – ha commentato Enzo Mazza, ceo della Fimi (Federazione dell’industria musicale).

Amadeus

Ma come si vede Amadeus a Sanremo 2023 e 2024? “Sono felice e onorato della proposta dell’amministratore delegato Carlo Fuortes e del direttore del prime time Stefano Coletta. Averla ricevuta adesso mi permette di lavorare da subito. Non vedo l’ora di iniziare“

Indovinate chi aveva previsto la riconferma di Amadeus a Sanremo 2023 e 2024?

Naturalmente, qualcuno stava già ‘vuotando il sacco’ da prima: ospite da Porta a Porta pochi giorni la conclusione di questa edizione, il grande amico e ormai spalla comica del presentatore Fiorello aveva già insinuato: “Certo che lo farà, ne sono sicuro, lui a Sanremo ha preso casa, ha già fatto il rogito“. E poi, a Che Tempo Che Fa, dove l’ospite era Ama, arriva la sua telefonata in diretta: “È tutto a posto” spiega “Ama farà il quarto e anche il quinto festival… Dico solo una cosa: ha già accettato. Dai, l’hai detto ieri! Ha parlato con tutti, tutto a posto“. E infatti Fazio aveva già concluso: “Se Fiorello dice una cosa così vuol dire che è vero. Io mi fido“.