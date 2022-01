Film e serie tv in uscita su Netflix a febbraio 2022 (1/3)

La lista di Film e Serie Tv in uscita su Netflix a febbraio 2022. Tutta la programmazione con interpreti principali, trame, data di uscita e trailer. Si arricchisce di nuovi titoli il ricco catalogo Netflix, piattaforma streaming leader in Italia e nel mondo per la visione di film, serie tv e documentari, per il piacere di guardare liberamente senza limiti, senza interruzioni pubblicitarie e su qualsiasi dispositivo connesso ad internet.

Film: Anne Frank, la mia migliore amica

Ben Sombogaart (regista del film candidato agli Oscar “Twin Sisters”) dirige questo potente dramma personale, interpretato da Josephine Arendsen, Aiko Mila Beemsterboer, Roeland Fernhout.

Basato sull’amicizia vera tra Anne Frank e Hannah Goslar, Anne Frank, la mia migliore amica è basato sull’omonimo libro di Hannah Goslar, amica d’infanzia e compagna di scuola di Anna Frank. Le due ragazze si sono poi rincontrate nel campo di concentramento di Bergen-Belsen, poco tempo prima che Anna morisse.

In uscita su Netflix da Martedì 1 febbraio 2022

https://youtu.be/ovTva_Pm3NA

Serie Tv: Conan il ragazzo del futuro

Nel XXI secolo una guerra devastante ha lasciato solo piccole isole di sopravvissuti, ma un ragazzo e la sua migliore amica diventano la speranza per un futuro migliore.

In uscita su Netflix da Martedì 1 febbraio 2022

Film: Il truffatore di Tinder

Dai produttori di “Giù le mani dai gatti: caccia a un killer online”. Oggi l’amore può essere un gioco pericoloso nel mondo degli appuntamenti online e non è tutto oro quello che luccica. Noto come il truffatore di Tinder, ha sedotto e raggirato giovani donne per milioni di dollari, diventando latitante in numerosi paesi. Uno swipe può cambiarti la vita: ecco come la più bella fiaba si è trasformata in un incubo. Segui la storia di tre donne che hanno deciso di reagire.

In uscita su Netflix da Mercoledì 2 febbraio 2022

Serie Tv: Finding Ola (Stagione 1)

La premiata attrice Hend Sabry torna nei panni di Ola Abdel Sabour a dodici anni dal successo di Aiza Atgawwiz.

Dopo un evento sconvolgente, Ola inizia un percorso alla scoperta di se stessa mentre fa del suo meglio per crescere due figli e sbarcare il lunario.

In uscita su Netflix da Giovadì 3 febbraio 2022

Serie Tv: Murderville (Stagione 1)

Protagonista della serie Will Arnett, con lui nel cast Conan O’Brien, Marshawn Lynch, Kumail Nanjiani, Annie Murphy, Sharon Stone e Ken Jeong.

L’eccentrico detective Terry Seattle si unisce a ignare guest star d’eccellenza per indagare su una serie di omicidi in questa commedia crime d’improvvisazione.

In uscita su Netflix da Giovadì 3 febbraio 2022

Film: Dalla mia finestra

Diretto da Marçal Forés, Di genere romantico, il film vede Julio Peña e Clara Galle nei panni dei protagonisti. Dalla mia finestra è il film che porta sullo schermo l’omonimo romanzo di Ariana Godoy.

Tutto è iniziato con la password del Wi-Fi… Raquel ha da sempre una cotta per l’attraente vicino di casa, Ares, che osserva di nascosto ma al quale non ha mai rivolto la parola. Riuscirà a farlo innamorare? Tratto dal romanzo di Ariana Godoy, “Dalla mia finestra” prende vita su Netflix dal 4 febbraio 2022.

In uscita su Netflix da Venerdì 4 febbraio 2022

SEGUE PARTE 2