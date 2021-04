Caos in Rai per l’ospitata di Belen a Canzone segreta: polemica sul cachet stellare

Arriva una richiesta di chiarimento in Commissione di Vigilanza per i 100mila euro richiesti dalla showgirl

Il cachet richiesto da Belen Rodriguez per partecipare a Canzone segreta fa discutere e scuote persino il mondo della politica. La showgirl argentina è stata ospite con Orietta Berti, Ornella Muti, Eleonora Daniele, Marco Bocci e Alessio Boni della puntata del programma di Rai 1 andata in onda lo scorso venerdì 9 aprile. Alcuni giornali e siti web rivelano che per questa sua apparizione, durata meno di un’ora, Belen avrebbe ricevuto un compenso pari a 100mila euro.

Belen, Canzone segreta costosa: la Lega avvia un’indagine

Il caso è stato segnalato ai vertici della Rai e un gruppo di parlamentari della Lega ha formulato una richiesta formale di chiarimento in Commissione di Vigilanza. “Se confermato, si tratterebbe di una remunerazione assolutamente fuori mercato. In un momento così delicato per il Paese, sarebbe davvero uno schiaffo a tante famiglie, lavoratori, commercianti e imprenditori piegati dalla pandemia e dalla crisi economica”, si legge di una nota dei deputati leghisti.

La società di produzione Blu Yazmine smentisce il cachet di 100mila euro, precisando che la Rodriguez avrebbe percepito un importo “nettamente inferiore e in linea con i precedenti di Belen in Rai”. Ma i parlamentari di Salvini rincarano la dose: per loro si tratterebbe dell’ennesima “beffa da parte del servizio pubblico radio-televisivo, dai conti sempre in rosso, nei confronti dei cittadini che pagano il canone anche a fronte di ascolti assolutamente al di sotto delle aspettative”.

Laura Chiatti e Belén Rodriguez a Canzone segreta (Foto: RaiPlay)

Canzone segreta, Belen e Laura Chiatti quanto costano alla Rai?

Ospiti con Belen di Canzone segreta sono stati il padre Gustavo, i fratelli Cecilia e Jeremias, la cantante Syria e l’amica attrice Laura Chiatti. Syria e Chiatti hanno dedicato alla showgirl, rispettivamente, Gracias a la vida di Violeta Parra e Una lunga storia d’amore di Gino Paoli.

Nell’interrogazione i leghisti chiedono di poter conoscere i compensi ricevuti da tutti gli ospiti dell’intera stagione del varietà musicale di emotainment condotto da Serena Rossi. La Rai, per il momento, non ha dato conferme né smentite sulla questione. La deputata parmense Laura Cavandoli parla sui social di “un compenso esagerato” e “con risultati discutibili tra il pubblico televisivo”.

La puntata di Canzone segreta con Belen, nello specifico, è stata seguita da oltre 3,8 milioni di spettatori con share del 16,6%. La concorrenza diretta di Ciao Darwin – A grande richiesta su Canale 5 si è fermata a 2,65 milioni di telespettatori e il 14,1% di share.