The Adam Project, trailer del film con Ryan Reynolds dall’ 11 marzo su Netflix

The Adam Project, trailer ufficiale del film di fantascienza diretto da Shawn Levy, interpretato da Ryan Reynolds.Disponibile su Netflix dall'11 marzo.

The Adam Project, è una commedia di fantascienza diretto da Shawn Levy con protagonsta Ryan Reynolds nei panni di un pilota di caccia che viaggia nel tempo, che accidentalmente fa un salto nel passato fino al 2022, dove incontra se stesso appena 12 enne, in lutto per la morte di suo padre.

Tra gli interpreti principali Zoe Saldana nel ruolo di Laura, l’amore scomparso di Adam da ragazzo, Mark Ruffalo e Jennifer Garner interpretano i genitori e Walker Scobell nel ruolo del giovane Adam. The Adam Project, riunisce Reynolds e il regista Shawn Levy, dopo il loro film di successo del 2021, Free Guy.

La sceneggiatura è di Jonathan Tropper, TS Nolan, Jennifer Flackett e Mark Levin, a cui Reynolds ha contribuito inserendo elementi ispirati dalla sua reale relazione conflittuale con suo padre, morto nel 2020.

Dopo l’atterraggio accidentale nel 2022, il pilota di caccia viaggiatore nel tempo Adam Reed si allea con il suo sé dodicenne in una missione per salvare il futuro.