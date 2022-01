Beppe Vessicchio positivo: Sanremo a rischio?

Altro giro, altra corsa: dopo il mistero sulla presenza o meno di Fiorello, arriva anche la temutissima notizia di Beppe Vessicchio positivo al Covid. Il direttore d’orchestra lo ha dichiarato ufficialmente, provocando non poche preoccupazioni per la sua salute e per la sua presenza al festival.

L’annuncio di Beppe Vessicchio positivo: “Sono a casa, ho mandato un sostituto a fare le prove”

Sanremo 2022 è letteralmente tempestato da questo tipo di notizie dell’ultimo minuto, rallentamenti, cambi improvvisi e defezioni. Anche l’amatissimo direttore d’orchestra, suo malgrado, ha dovuto comunicare al suo pubblico il seguente messaggio:

«Sono a casa, positivo. Ho dovuto mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni. Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter raggiungere Sanremo in tempo per il Festival“. Fortunatamente leggiamo di Beppe Vessicchio positivo, ma “senza grandi sintomi. Ho ancora un po’ di raucedine e quindi voglio aspettare a fare il tampone ancora un paio di giorni. Non voglio rischiare di risultare ancora positivo» ha voluto precisare.

«Quest’anno — ha ammesso inoltre. in un’intervista al Corriere — con la enorme diffusione del virus è forse ancora più complesso dell’anno scorso. Hanno avuto già diversi casi nell’orchestra e nel coro. E nel coro, che prova e si esibisce naturalmente senza mascherina, questo vuole dire ogni volta far stare a casa tutti per diversi giorni e convocare altri. Ci vuole grande pazienza. Ma io sono fiducioso».

Una curiosità: avete visto la puntata di Che Tempo Che Fa in cui la Littizzetto lo proponeva come candidato Presidente della Repubblica? Beh… lui sì! “Luciana Littizzetto dice sempre che metterei d’accordo tutti e che sto bene anche sulle banconote per la mia somiglianza con il Giuseppe Verdi ritratto sulle mille lire” ha ammesso divertito.