Mentre ci avviamo impazienti (o forse no, in fondo) verso il gran finale di Mina Settembre, alziamo gli occhi ammirati verso il suo imponente risultato in termini di ascolti: sapete, infatti, che ha battuto Barack Obama, ospite da Che Tempo Che Fa, durante la prima serata di domenica 7 febbraio?

Serena Rossi e Marina Confalone in una scena della fiction Mina Settembre

I numeri da capogiro e il finale di Mina Settembre (qualche anticipazione)

Ebbene sì: con una media di 6.172.000 spettatori, pari al 24.8% di share, la fiction di Rai Uno ha sfidato sulla stessa rete Fabio Fazio e l’ex presidente USA, che hanno raggiunto circa 3.543.000 telespettatori con il 13.2% (ottenendo però un interessante record digitale con 648mila interazioni sui social).

Abbiamo già portato alla luce gli aspetti che più stanno affascinando il pubblico di questa serie TV, non ultima la splendida caratterizzazione del personaggio interpretato da Serena Rossi, un’assistente sociale empatica, coraggiosa, determinata e pronta a scontrarsi con tutti i ‘rovesci della medaglia’ proprio di questa sua sensibilità nella sua frenetica vita partenopea.

Come si chiameranno gli ultimi episodi della fiction con Serena Rossi, Giuseppe Zeno, Rosalia Porcaro e Nando Paone?

Ma volete sapere cosa dobbiamo aspettarci da queste due puntate che conducono al finale di Mina Settembre? Senza rovinarvi troppo la sorpresa, vi annunciamo innanzitutto che domenica 14 febbraio e quella successiva andranno in onda gli episodi che avranno come titolo “Piccole grandi bugie” e “Mio fratello non è figlio unico”. Per chi ha già letto i libri di Maurizio De Giovanni ( presente nel palinsesto televisivo anche con Il Commissario Ricciardi) nessuna novità: nel penultimo episodio si affronterà il passato del papà della protagonista, nonché della sua amica storica. Pericolo in vista per la badante della madre, e qualche sopresa in vista… Avete già qualche sospetto?