Ligabue, la toccante dedica a Elisa, uccisa brutalmente a soli 28 anni

Luciano Ligabue ha mantenuto la promessa. Debora, la sorella di Elisa Pomarelli, la ragazza di Piacenza uccisa il 25 agosto 2019 a 28 anni, gli aveva chiesto una dedica. Elisa, ammazzata da Massimo Sebastiani perché lo rifiutava, era una sua grande fan. Il cantante, colpito e commosso dalla sua storia, ha eseguito. Dalle pagine del quotidiano piacentino Libertà, ha inviato un toccante tributo alla ragazza vittima di un brutale femminicidio.

Ligabue e Elisa: la risposta di Luciano

“Ciao Debora, sono Luciano – scrive Ligabue su Libertà –. Se davvero Piccola stella senza cielo la cantava così spesso, è ora che Elisa un cielo lo trovi, che la giustizia faccia il suo corso e che voi possiate onorarla e celebrare la sua memoria”.

La lettera scritta da Debora, accompagnata da una foto di lei e sua sorella scattata nel 2011 al concerto a Campovolo, è particolarmente commovente.

“Ti scrivo questa lettera – le parole di Debora – per chiederti un regalo per me e indirettamente per mia sorella Elisa. Vorrei tanto che tu facessi un video per lei in cui le parlassi e le cantassi la nostra canzone”.

“La mia vita – aggiunge la ragazza – si è frantumata, ho perso non solo mia sorella ma la mia migliore amica, la persona che pensavo sarebbe stata accanto a me ad affrontare tutti i problemi che la vita via via ti presenta. Avevamo solo 21 mesi di differenza, siamo cresciute insieme a ritmo della tua musica”.

“Sei sempre stato il nostro idolo – prosegue Debora –. Ci hai accompagnato in tante occasioni di gioia e di tristezza. Persino in questa fine estate fra agosto e settembre quando non sapevo ancora cosa fosse capitato a Elisa, quando ho disprezzato tutto della vita persino la musica, l’unica canzone che è riuscita ad emozionarmi ancora una volta è stata Piccola stella senza cielo”.

Luciano Ligabue (foto: Facebook @Ligabue)

Elisa Pomarelli, Ligabue: “Una foto che fa male”

“Sono tornata indietro con la mente – conclude Debora –, io ed Elisa abbiamo ascoltato questa canzone milioni di volte e ho preso consapevolezza di quanto, con questa canzone, tu stessi parlando di lei”.

“Sto guardando la foto che mi hai inviato – risponde Ligabue – in cui tu e tua sorella eravate campeggiate in attesa del concerto a Campovolo. È una foto che fa male. Perché non riesco a pensare a niente di più lontano fra quel vostro momento e quello che tu e i tuoi genitori state vivendo adesso. Mando a Elisa un saluto davvero commosso e a te e ai tuoi un abbraccio forte”.