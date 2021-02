GF Vip, Alda D’Eusanio espulsa per le frasi su Laura Pausini e il compagno “che la mena”

Dopo aver rischiato l’eliminazione per aver usato il termine “negro”, Alda D’Eusanio provoca un’altra bufera al Grande Fratello Vip. La conduttrice è stata espulsa dal reality di Canale 5 per aver affermato che Paolo Carta, il compagno di Laura Pausini, picchierebbe la cantante. Tutto è successo mentre nella casa veniva diffusa una delle canzoni più famose della Pausini, Strani amori. La D’Eusanio ha commentato il brano dicendo: “Questa c’ha uno che la mena, la crocchia. Lui è un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche una figlia, pare che la crocchi di botte”.

Alda D’Eusanio squalificata dal Grande Fratello

A nulla sono valsi gli interventi di Samantha De Grenet, la quale ha esclamato che i due “si amano alla follia”, e della regia del programma, che ha staccato su un’altra stanza smettendo di riprendere la scena.

Laura Pausini ha avuto in passato due diverse relazioni con i suoi manager, Alfredo Cerruti e Gabriele Parisi. Dal 2004 è legata al chitarra e produttore artistico Paolo Carta, da cui nel 2013 ha avuto una figlia, Paola, che ha compiuto da poco 8 anni.

Le dichiarazioni della D’Eusanio, non nuova alle bagarre televisive, hanno scatenato un putiferio. Mediaset ha deciso per l’espulsione immediata della giornalista dal GF Vip. In una nota ufficiale di Cologno Monzese, si legge che il network si dissocia “completamente dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive della concorrente anche riferite a persone non presenti nella casa”.

Mediaset definisce il comportamento della presentatrice “grave e imperdonabile soprattutto alla luce del fatto che Alda D’Eusanio non sia una concorrente estranea al mondo della tv ma una professionista adulta e esperta a cui certe espressioni non possono sfuggire. La signora D’Eusanio si dovrà assumere la completa responsabilità delle sue azioni”.

La produzione del Grande Fratello, Endemol Shine Italy, “si scusa e si dissocia completamente” dalle affermazioni della D’Eusanio. In un comunicato ufficiale, la società fa sapere che quelle parole “hanno violato il regolamento del programma” e la concorrente, per la quale si procede “all’immediata squalifica”, “sarà chiamata a rispondere personalmente”.

Alda D’Eusanio al Grande Fratello Vip (foto: MediasetPlay)

Alda D’Eusanio, Laura Pausini annuncia azioni legali

Pausini e Carta hanno affidato al loro legale, l’avvocato Pierluigi De Palma, il mandato di agire in sede legale “contro tutti i soggetti responsabili delle gravissime affermazioni pronunciate al GF Vip”.

In un comunicato diffuso da Goigest, l’ufficio stampa della cantante, la coppia ritiene “assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell’ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva. Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all’interno della nostra famiglia. È una cosa molto grave ed insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci. I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne”.

Quello sulla popstar non è stato il primo scivolone della D’Eusanio nel reality. Oltre alla “battuta” sul “negro” durante un gioco con Carlotta Dell’Isola e gli altri inquilini, la conduttrice si è lasciata scappare che Maria De Filippi “è sempre in tv” e quindi “non sa cosa vuol dire avere un figlio”.

Con l’espulsione immediata decisa da Mediaset, il televoto che vedeva protagonista la D’Eusanio contro Samantha De Grenet è stato annullato. Il video incriminato, invece, è stato postato su Twitter dalla pagina Il Grande Flagello.