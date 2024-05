Tutto quello che ho, Vanessa Incontrada torna in tv con una nuova fiction

Una serie toccante e drammatica che ha per protagonisti l'attrice e Marco Bonini, al via su Canale 5 nella prossima stagione

Tra Livorno e Roma si sta girando una fiction che arriverà su Canale 5 nella prossima stagione: è Tutto quello che ho e nei panni della protagonista c’è Vanessa Incontrada. Amore, giustizia, solitudine e passione sono gli elementi al centro della serie, prodotta per Mediaset dalla Mari Film di Massimo Boldi. La casa di produzione del comico non è nuova alle avventure televisive, sperimentate già ai tempi di Fratelli Benvenuti.

Tutto quello che ho: Vanessa Incontrada torna alla fiction

La protagonista di Tutto quello che ho è Lavinia, un’avvocata in carriera felicemente sposata con Matteo (a interpretarlo è Marco Bonini, l’anestesista Ferruccio Bonomo di Cuori), professione poliziotto. I due sono una coppia affiatata, oltre che madre e padre adorabili. Gli equilibri della loro vita perfetta si spezzano quando una tragedia si abbatte sulla loro famiglia.

Il dramma familiare (un genere affascinante e ricco di spunti, ma anche estremamente rischioso da mettere in scena perché richiede una forte fidelizzazione del pubblico) è affidato a due specialisti: Monica Vullo e Riccardo Mosca. Vullo ha alle spalle la regia per fiction di successo come Don Matteo e Il paradiso delle signore. Mosca non è da meno da Distretto di polizia a Caterina e le sue figlie.

Vullo e Mosca sono alla quinta serie realizzata in coppia. I due hanno diretto Codice rosso nel 2006, Oltre la soglia nel 2019, la quarta stagione di I bastardi di Pizzofalcone nel 2023 e la terza di Màkari nel 2024. Il loro stile è ormai riconoscibile: storie toccanti e drammatiche, spesso al femminile e che prendono spunto dalla cronaca contemporanea.

Vanessa Incontrada, Fosca Innocenti che fine ha fatto?

L’arrivo di Tutto quello che ho, annunciato da Incontrada con un post sui social, getta ombre sul futuro di Fosca Innocenti, il poliziesco sulle indagini della vicequestore di Arezzo trasmesso sempre da Canale 5. Manca soltanto l’ufficialità, ma il destino della fiction appare segnato: la terza stagione non ci sarà. L’ultima puntata è andata in onda nel febbraio del 2023 e gli ascolti non sono stati esaltanti.

Nonostante l’attrice e il creatore Massimo Del Frate abbiano confermato spesso e volentieri che la fiction si sarebbe dovuta concludere con una terza stagione, è probabile che Mediaset e i produttori di Banijay abbiano preferito passare oltre. Un indizio fornito anche dal finale chiuso che ha risposto a tutte le domande che erano state lasciate aperte nella trama, dando una spiegazione agli archi narrativi e ai destini dei diversi personaggi.