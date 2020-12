È vero, non è la prima volta che si paventa questa possibilità, quella ovvero di non vedere più la mitica Mara Venier a Domenica In: durante la scorsa puntata, infatti, la presentatrice ha annunciato che sarebbe stata la sua ultima edizione. Una dichiarazione che abbiamo ascoltato anche lo scorso anno, ma che non ha avuto conseguenze. Stavolta sarà definitivo?

Non vedremo più Mara Venier a Domenica In? Il marito parla già di sostituti

A fomentare questa ipotesi è proprio il marito della conduttrice, Niccolò Carraro, che dai suoi profili social scrive: “Mara Venier ha annunciato, poi si vedrà se sarà vero, ma l’ha annunciato, che questa sarà la sua ultima Domenica In”. E dopo questo ‘dubbio aperto’, comincia a guardare al futuro…

“Molte signore della televisione si sono già candidate a prendere il suo posto, seppur con distinguo importanti, dicendo ‘finché c’è Mara non se ne parla’, ma c’hanno provato. Voi chi mettereste al posto di Mara, ammesso e concesso che Mara voglia lasciare?

La domanda su chi sostituirà Mara Venier a Domenica In trova le prime risposte proprio in Carraro: “Io ho tre nomi: Antonella Clerici, anche se non credo che abbandonerà Milano per arrivare a Roma. Un’altra è Eleonora Daniele, ha fatto molta gavetta ed è veneta pure lei. L’altra è Caterina Balivo, mi piace molto, anche se è un po’ scomparsa dagli schermi”. Poi, curiosamente, vengono fuori due nomi abbastanza inediti per il programma: “Fra gli uomini ci sono Matano che ha fatto un’ottima prova a La Vita in Diretta ed eventualmente Diaco, un po’ anarchico, ma di gran cuore e di grande sensibilità”.

Chi sarebbero i vostri sostituti, invece?