Clizia Incorvaia al GF Vip: le confessioni dell’ex di Francesco Sarcina

Tra gli annunci di fine anno, oltre alle nuove promesse di Sanremo, ci sono anche le prime novità del celebre reality ambientato a Cinecittà: tra i nuovi concorrenti vedremo anche Clizia Incorvaia al GF Vip. Alla conduzione troveremo, invece, Alfonso Signorini, ed anche la data di inizio è stata svelata: 7 gennaio su Canale 5.

Perché vedremo Clizia Incorvaia al GF Vip

Intervistata dal settimanale Grazia, l’influencer ed ex storica del leader de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina, ha voluto raccontare il motivi dietro la decisione di prendere parte al programma Mediaset: “Sarò ingenua, ma voglio che il Grande Fratello Vip sia un’occasione per farmi conoscere per come sono davvero. Sono stata etichettata come una poco di buono e ho dovuto fare i conti con una società ancora fortemente maschilista.”

Per chi non lo ricordasse, infatti, la coppia Incorvaia-Scamarcio è stata coinvolta in un vero e proprio scandalo che vedeva un presunto tradimento di lei con Riccardo Scamarcio. In un articolo di Dagospia, però, sarebbe venuto fuori che l’intera vicenda era pura invenzione: “Riccardo (Scamarcio, ndr) mi ha detto: ‘Devi sapere che Clizia era ossessionata dal mio rapporto con Francesco. Noi avevamo una complicità che raramente si stabilisce in un’amicizia. Ci capivamo al volo, avevamo le stesse passioni ed eravamo in grado di anticipare l’uno le azioni dell’altro. La Incorvaia non tollerava il nostro affetto e ha deciso di farmela pagare“

L’influencer a questo proposito si difende così: “Scamarcio mi ha additata come una strega, neppure fossimo nel Medioevo. Cerco un’occasione di riscatto, voglio ritornare a splendere. Rinascere dalle mie ceneri. Ho detto sì perché ho bisogno della mia indipendenza, voglio garantire un futuro migliore a Nina, mia figlia: è solo per lei che lo faccio.“

Ecco quindi perché vedremo Clizia Incorvaia al Gf vip. Ma come farà con la figlia, che non la vedrà per tutto il tempo della durata dello show? Il suo ex ha avuto da ridire su questa decisione? “A lui non interessa che nostra figlia possa restare per un periodo senza la madre. Ha un ego immenso, teme solo che vengano fuori dettagli sui suoi tradimenti e sulla sua aggressività.”