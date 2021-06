Nuovi eventi, varietà, programmi, volti nuovi e conferme, ma sopratutto molte neo-produzioni e rinnovi di fiction nei palinsesti Rai 2021-2022. Site pronti a scoprire di chi potremo continuare a seguire le avventure quest’anno? Dopo il ‘crollo delle certezze’ in seguito all’abbandono di Terence Hill nel ruolo di Don Matteo abbiamo bisogno di ritrovare i capisaldi del piccolo schermo nazionale…

Quali stagioni rinnovate delle fiction nei palinstesti 2021-2022

Saranno Raiuno e Raidue, principalmente, ad ‘accendere il futuro’ sull’anima seriale della rete nazionali, ma al contempo a mantenere vivo e fedele il rapporto con il pubblico. Ecco infatti rinnovate i titoli più amati delle ultime stagioni televisive:

L’Amica Geniale 3

Imma Tataranni 2

Mina Settembre 2

I Bastardi di Pizzofalcone 3

Doc 2 con Luca Argentero

Don Matteo 13

Il Paradiso delle Signore

Un Posto al Sole

Màkari 2

Nero a metà 3

Mare Fuori

Volevo Fare la Rockstar 2

Il Cacciatore 3

L’Ispettore Coliandro 8



“Abbiamo una ricchezza incredibile, siamo un ecosistema interconnesso con il mondo contemporaneo e libero” ha commenta il presidente Marcello Foa

Rinnovi sì, ma anche quindi uno sguardo verso il futuro della fiction nei palinsesti Rai: arriva finalmente, innanzitutto, l’atteso remake di This Is Us (intitolato NOI), con Lino Guanciale ed Aurora Ruffino (e a cui doveva prendere parte una ‘pentita’ Serena Rossi), nonché Un Professore (basato invece su una serie spagnola, con Alessandro Gassmann), Non mi lasciare (con Vittoria Puccini ed Alessandro Roja, caratterizzata da evocative riprese in pieno lockdown di Venezia deserta) e il crime Blanca (con Maria Chiara Giannetta, tratto dai libri di Patrizia Rinaldi).

Spazio agli amanti dei medical drama: insieme alla già citata seconda stagione di Doc, – Nele tue Mani, vedremo sul piccolo schermo sia Cuori, ambientato all’ospedale Molinette di Torino nel 1967 che Fino all’ultimo battito, diretto da Cinzia Th Torrini. Per chi vuole sperimentare un gusto più europeo, invece, avremo dele co-produzioni francesi e tedesche (Sopravvissuti, di nuovo con Lino Guanciale, Il giro del mondo in 80 giorni, dal celebre romanzo di Jules Verne e Germinal dall’omonimo libro di Zola).

Un importante spazio, tra tante fiction nei palinsesti Rai, sarà dedicato anche ai film tv e alle miniserie: in programma il già annunciato Esterno Notte di Marco Bellocchio ( sul caso Aldo Moro) Non ti pago (da Edoardo De Filippo, nuovamente con Sergio Castellitto), Romanzo Radicale (su Marco Pannella), Le montagne del cuore (su Walter Bonatti e Carla) , il film-evento con Alessandra Mastronardi su Carla Fracci.

Guarda il trailer delle nuove stagioni fiction nei palinsesti Rai 2021-2021