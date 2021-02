Ci voleva la super coppia Brignano Canto per rallegrare questo nuovo, complicato anno che stiamo affrontando: mentre fuori continuano ad impazzare misure restrittive, zone colorate e campagne vaccinali, nel mondo delle cronache rosa arriva una lieta novella annunciata in prima persona dai protagonisti.

La felicità della coppia Brignano Canto: “Ti abbiamo voluto e desiderato”

Ebbene sì, la famiglia Brignano Canto è in procinto di allargarsi! La piccola Martina, amatissima primogenita, si prepara al ruolo di sorella maggiore. E l’attrice ha voluto svelare il segreto dal suo profilo Instagram con una bellissima dedica:

In questo periodo storico così difficile – scrive Flora, che in foto appare raggiante, splendida e con un sorriso luminosissimo mentre si mantiene il pancione – avevamo voglia di belle notizie e di regalarci un qualcosa che migliorasse la vita a noi e a Martina…Ed è così che ti abbiamo cercato ,voluto e desiderato tanto..Ora aspettando di sapere che tu sia un maschietto o una femminuccia siamo qui che ti aspettiamo a braccia aperte. Il nostro piccolo secondo miracolo di vita.“

Fiocco rosa o fiocco azzurro? La coppia ancora non lo sa, e neanche la piccola Martina



Alla sua voce fa eco quella dell’ ex volto di Italia’s Got Talent e Le Iene, innamoratissimo marito dal 2014 e padre di Martina (4 anni) dal 2017:”Amore di papà lo sai che ti abbiamo regalato io e mamma? Un po’ di compagnia tra poco saremo in 4 “. Queste le parole del comico e presentatore italiano prima di pubblicare questo adorabile quadretto di famiglia: tanti auguri alla loro famiglia!