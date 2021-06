Palinsesti Rai 2021-2022, i programmi dell’autunno e inverno: tante conferme, pochissime novità

La presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2021-2022 è andata in scena a Roma in presenza dell’amministratore delegato (uscente) Fabrizio Salini e dei direttori di rete. “Accendiamo il futuro” è il motto dell’azienda di viale Mazzini, ma a ben vedere di novità ce ne sono davvero poche tra i programmi che il pubblico vedrà a partire dal prossimo settembre. Tante conferme e parecchia fiction: è questa la strategia della Rai per l’autunno e l’inverno.

Palinsesti Rai 2021 22: pochissime novità

Rai 1 conferma tutti gli appuntamenti del daytime, da Storie italiane e È sempre mezzogiorno a La vita in diretta. Amadeus dopo le due edizioni del Festival di Sanremo (e non è detto che faccia tris) torna alla musica con tre serate all’Arena di Verona, Arena 60, 70 e 80, all’insegna della nostalgia. Carlo Conti riproporrà Tale e Quale Show (cambia solo la giuria: “sorprese” in arrivo, annuncia la rete) e condurrà i Music Awards all’Arena di Verona con Vanessa Incontrada.

Milly Carlucci torna con Ballando con le stelle e Antonella Clerici con The Voice Senior. Alberto Angela occupa le serate di Natale e Capodanno con Una notte a Napoli e uno speciale di Meraviglie. L’unica vera novità è Alessandro Cattelan, che debutta sull’ammiraglia con Da grande, uno show di esibizioni dal vivo, sketch, monologhi e interviste su gioie e sofferenze della crescita.

Rai 2 punta su serie, sport, informazione e varietà. Confermati i pezzi forti, ovvero Valerio Lundini e Quelli che il calcio che non andrà più in onda la domenica ma il lunedì in prima serata. Sulla rete diretta da Ludovico Di Meo debutterà un quiz pomeridiano di Giancarlo Magalli sulla lingua italiana. Cambiano i conduttori dei Fatti vostri (Anna Falchi affianca Sottile e Broccoli) e la domenica mattina è tutta al femminile con la coppia Simona Ventura e Paola Perego: la loro trasmissione si chiamerà Tutto fa domenica.

Simona Ventura e Paola Perego (foto: Instagram @paolaperego17)

Palinsesti Rai autunno e inverno 2021: tanta fiction

Rai 3 continua a concentrarsi su talk e approfondimento con i vari Report, Che tempo che fa, Chi l’ha visto? e Città segrete. Le uniche novità sono Agorà Weekend con Giusy Sansone, un programma della domenica con Corrado Augias e Giorgio Zanchini, Mi manda Rai 3 con Federico Russo spostato nel fine settimana e Lidia Galeazzo alla conduzione di un programma dedicato al terzo settore. Attesa per il ritorno di Marco Paolini con uno spettacolo in cui – spiega il direttore Franco Di Mare – “si interroga sulla possibilità di realizzare una nuova armonia fra la natura e un progresso finalmente sostenibile”.

Tantissima, infine, la fiction spalmata su tutte e tre le reti. Si passa dai ritorni di Don Matteo, Doc – Nelle tue mani, I bastardi di Pizzofalcone, L’amica geniale, Nero a metà, Imma Tataranni, L’ispettore Coliandro e Il cacciatore a numerose novità, dal biopic sulla vita di Carla Fracci con Alessandra Mastronardi a Il giro del mondo in 80 giorni (una produzione internazionale con David Tennant protagonista) e il sequestro Moro raccontato da Marco Bellocchio in Esterno, notte.