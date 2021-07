Abbiamo visto l’ottimo bottino in serbo per i nuovi palinsesti 2021-2022, ma attenzione amanti delle fiction Rai: segnaliamo la coproduzione Rai Fiction-Viola Film, diretta da Alessandro Angelini con protagonista lo strepitoso Massimiliano Gallo “Vincenzo Malinconico, Avvocato”, opera tratta dai romanzi best seller di Diego De Silva, editi da Giulio Einaudi Editore. La prima fase di riprese, iniziate lo scorso maggio a Salerno, sono terminate il 3 luglio 2021; il set tornerà poi a settembre con scene anche in Costiera Amalfitana e altre province salernitane.

La trama della fiction Rai tratta dai libri di Diego De Silva con Massimiliano Gallo

La trama di questa nuova promettente fiction Rai parla di un avvocato ‘d’insuccesso’ semi-disoccupato, semi-divorziato, semi-felice. Più psicologo che avvocato, Vincenzo Malinconico ha sempre un pensiero fuori tema per la testa. Difende più che altro amici e parenti in contenziosi non particolarmente impegnativi che non sempre vince. Separato, due figli, piace alle donne per la sua insicurezza, ma non riesce a realizzarsi sul piano sentimentale. Vincenzo Malinconico ci fa appassionare alle sue vicende sgangherate e mostrando il mondo attraverso il suo sguardo ironico e autentico.

Nel cast di “Vincenzo Malinconico, Avvocato” anche Lina Sastri, Denise Capezza, Teresa Saponangelo, Francesco Di Leva, Giovanni Ludeno, Luca Gallone e con Ana Caterina Morariu e Michele Placido.

Tra le principali location scelte per questa nuova fiction Rai figurano il Tribunale di Salerno, la Stazione Marittima, la Villa Comunale, il Palazzo Sant’Agostino, il Palazzo Genovese, il chiostro del Duomo, il lungomare cittadino e il centro storico, ciak anche in Costiera Amalfitana con scene a Cetara e Vietri, e ancora in provincia, a Cava De’ Tirreni, Nocera Inferiore e Nocera Superiore.

La serie “Vincenzo Malinconico, Avvocato” è scritta da Diego De Silva assieme a Gualtiero Rosella, Massimo Reale e Valerio Vestoso ed è tratta dai romanzi “Non avevo capito niente”, “Mia suocera beve” e “Divorziare con stile”, editi da Giulio Einaudi Editore