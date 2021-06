Mr Wrong è un successo clamoroso: la soap turca promossa da Canale 5 in prima serata

Dal 14 giugno la serie con Can Yaman e Özge Gürel passa in prime time sull'ammiraglia Mediaset

Mr Wrong – Lezioni d’amore (in originale Bay Yanlış), la soap turca con Can Yaman e Özge Gürel, è stata promossa da Mediaset in prima serata. Dopo il successo di pubblico incassato agli esordi nella fascia del daytime, da lunedì 14 giugno la serie tv va in onda in prime time su Canale 5. Resta la programmazione giornaliera delle 14:45, ma in occasione del lunedì le avventure sentimentali di Ezgi e Özgür sono anche in prima serata con tre nuovi episodi in prima visione assoluta.

Mr Wrong: Canale 5 promuove la soap in prima serata

La trama di Mr Wrong è molto semplice. Ezgi è una donna giovane e bella, matura e emancipata, ma sfortunata in amore. Quando ha ormai perso le speranze di poter incontrare il suo Mr. Right, l’uomo dei suoi sogni, conosce Özgür, il suo nuovo vicino di casa: un donnaiolo incallito e tipico Me Wrong, superficiale soltanto in apparenza. La strana coppia fa un patto: lei finge di essere la sua fidanzata e lui ricambia dandole consigli su come conquistare un uomo. Tra i due, ovviamente, nascerà presto un forte sentimento.

Nelle anticipazioni del 14 giugno, Ezgi e Özgür lasciano l’isola e tornano a casa, dove lei organizza la serata della cerimonia dell’henne per Ebru. Insieme a Cansu, Deniz, Levent e Ozan, programmano una gita in barca, che salta per l’inatteso arrivo di Serdar. Quando Sevim e Nevin, istigate da Fitnat, fanno pressione su Ezgi e Özgür affinché si fidanzino ufficialmente, la coppia è costretta ad inscenare false gelosie.

Diretta da Deniz Yorulmazer, la prima stagione di Mr Wrong – Lezioni d’amore è composta da 14 episodi di 130 minuti, “spacchettati” da Mediaset in 42 puntate. Accanto al futuro Sandokan Can Yaman e a Özge Gürel, famosa per i personaggi di Nazli in Bittersweet – Ingredienti d’amore e di Öykü in Cherry Season – La stagione del cuore, nel cast spiccano altri volti noti come quelli di Anıl Çelik (CeyCey in DayDreamer – Le ali del sogno) e Fatma Toptas, Sibel in Cherry Season.

Mr Wrong – Lezioni d’amore sbanca su Canale 5

Mr Wrong, programmazione nel daytime conquista il pubblico

In Italia il successo di Mr Wrong è stato immediato, complici i passaggi strategici nei pomeriggi di quasi estate e le tantissime reazioni social ad ogni episodio. In poche settimane la soap ha ottenuto dati d’ascolto più che lusinghieri. Nel daytime di Canale 5 la serie turca arriva quotidianamente a superare i 2 milioni di spettatori e a toccare il 30% di share tra i target femminili più giovani.

Parte del merito si deve al lanciatissimo Can Yaman, sex symbol del piccolo schermo e protagonista di una (vera) love story con la giornalista e conduttrice Diletta Leotta. I due, oltre che al mare, sono stati visti insieme venerdì all’Olimpico di Roma nella partita d’esordio degli Europei di calcio: lui a tifare Turchia e lei Italia.

L’approdo in prima serata di Mr Wrong deve vedersela proprio con una dura concorrenza calcistica: l’esordio della Nazionale spagnola contro la Svezia, in onda su Rai 1. Sulle altre reti generaliste la programmazione è decisamente più blanda: Hawaii Five-O su Rai 2, Report su Rai 3, il film Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie su Italia 1 e il talk Quarta repubblica su Rete 4.