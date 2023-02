Oggi Fabrizio Frizzi avrebbe 65 anni: perché la vedova Carlotta e la figlia Stella hanno lasciato l’Italia

"Non è stata una scelta facile, dovevo prendermi cura di Stella e di me stessa", rivela Carlotta Mantovan in un giorno speciale

Domenica 5 febbraio, Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto 65 anni. Carlotta Mantovan, l’ex reginetta di bellezza che nel 2014 ha sposato il conduttore, si è allontanata dalla televisione per poter dedicare ogni momento della sua vita alla loro piccola Stella, nata nel 2013. La giornalista ha preso la decisione di lasciare – almeno temporaneamente – l’Italia, il mondo dello spettacolo e dell’informazione.

Carlotta Mantovan oggi: dove vive la giornalista

La Mantovan, che ha conosciuto Frizzi nel dietro le quinte di Miss Italia, innamorandosene perdutamente, ha spesso raccontato che il marito, sposato il 4 ottobre 2014, avrebbe sempre voluto veder crescere Stella. In un’intervista a Verissimo, dribblando le lacrime e le disgrazie della trasmissione di Canale 5, Carlotta ha spiegato perché ha preferito portare la bambina via dall’Italia.

“Non è stata una scelta facile e non l’ho presa in maniera improvvisa e radicale. Non ho detto ‘Ora vado via’, ci ho riflettuto a lungo”, ha detto la Mantovan. Da qualche tempo, lei e la figlia vivono nel sud della Francia. Con loro ci sono un cane e un cavallo. “Dovevo prendermi cura di Stella e di me stessa, avevo bisogno di fare una pausa dalla mia vita a Roma e immergermi nella natura. Oggi sto bene e sono pronta a tornare, questo cammino mi ha fortificata. Stella è una bambina fantastica, lei si trova bene tanto in Francia come in Italia”, ha aggiunto.

Carlotta Mantovan (foto: Instagram @carlottamantovan2612)

Fabrizio Frizzi, malattia e morte cinque anni fa

“Voglio essere una mamma forte, un’ancora di salvezza e di protezione per mia figlia”, è stato il desiderio espresso dalla Mantovan. Quasi cinque anni fa, suo marito Fabrizio se ne andava a causa di un’emorragia cerebrale, a 60 anni appena compiuti. Era il 26 marzo 2018. Frizzi era stato colpito da una ischemia nell’ottobre del 2017 durante la registrazione di una puntata del quiz L’eredità, passato poi all’amico Flavio Insinna. Quell’attacco fu un campanello d’allarme: fu allora e con gli esami successivi che il presentatore romano scoprì di avere un tumore al cervello.

Il legame con Carlotta Mantovan, di 24 anni più giovane di lui, era nato a Miss Italia: il colpo di fulmine fu immediato. “È stato un amore al primo sguardo, un amore travolgente”, ha detto la giornalista molti anni dopo. La loro canzone del cuore era You Make Me Feel Brand New nella versione dei Simply Red, “perché da quando siamo stati insieme ci sentivamo nuovi stando l’una accanto all’altro”. Il matrimonio è stata la giornata più bella della loro vita, ovviamente dopo la nascita di Stella. Il suo sorriso è lo stesso di uno dei volti più popolari e amati della tv.