Ballando con le stelle 2023, il cast di concorrenti: da Lino Banfi a Paola Perego e Simona Ventura

È tutto pronto per Ballando con le stelle 2023, il varietà danzante del sabato sera di Rai 1. Giunto alla sua diciottesima edizione, il programma condotto da Milly Carlucci ha ufficializzato il cast di concorrenti vip che si sfideranno in pista. Sono dodici i talent scelti dalla presentatrice, divisi tra sei uomini e sei donne e quasi tutti personaggi molto conosciuti dal pubblico perché provenienti dal mondo della televisione.

Ballando con le stelle 2023, concorrenti annunciati

Ecco i concorrenti (in ordine alfabetico) che si esibiranno quest’anno a Ballando con le stelle:

Lino Banfi

Antonio Caprarica

Sara Croce

Rosanna Lambertucci

Carlotta Mantovan

Teo Mammucari

Wanda Nara

Paola Perego

Lorenzo Tano

Giovanni Terzi

Ricky Tognazzi

Simona Ventura

Lino Banfi non ha bisogno di presentazioni: l’attore si metterà in gioco a 87 anni e ha svelato di aver ceduto al lungo corteggiamento della Carlucci, vecchia conoscenza con la quale ha girato la commedia di culto Pappa e ciccia nel 1983. Desta curiosità la presenza del giornalista 72enne Antonio Caprarica: lo storico corrispondente da Londra del Tg1 ha rivelato che si sta allenando molto e che gli spettatori non lo vedranno mai senza cravatta.

Sara Croce non è certo un nome famoso per chi non segue Ciao Darwin e Avanti un altro!. Ma l’ex “madre natura” di Bonolis ha un’autentica passione per il ballo e in più è laureata allo IULM di Milano: non una sprovveduta. Rosanna Lambertucci, 77 anni, è ansiosa di partecipare al talent e di scrollarsi di dosso l’immagine di giornalista dedita esclusivamente a salute, alimentazione e benessere.

Carlotta Mantovan è la vedova di Fabrizio Frizzi: rientrata in Italia dopo un lungo periodo passato in Francia insieme alla figlia Stella, si rituffa in pista in vista di futuri impegni televisivi. Fa già discutere la presenza di Teo Mammucari: l’ormai ex conduttore delle Iene, tanti anni trascorsi a Mediaset, ha accettato la sfida perché al Biscione “non si fa niente di nuovo”, come ha dichiarato in un’intervista.

Wanda Nara si prepara a Ballando (foto: Instagram @wanda_nara)

Ballando con le stelle 2023: cast chiuso con Wanda Nara

Nome forte pure quello di Wanda Nara: l’agente, moglie del calciatore Mauro Icardi, è al centro dell’attenzione mediatica da alcuni mesi dopo la notizia della sua malattia, probabilmente una leucemia. Sarà comunque nello show: “Nessuno dice che sarà facile, ma ce la metteremo tutta”, dice nella sua clip di ufficializzazione. Da Citofonare Rai 2 arrivano le toniche padrone di casa Simona Ventura e Paola Perego, rispettivamente 58 e 57 anni.

La Ventura sfida il compagno (e futuro marito) Giovanni Terzi, giornalista, architetto e scrittore. La coppia partecipa divisa, ognuno con il suo maestro. Duello in famiglia anche per il regista 68enne Ricky Tognazzi, che ogni settimana dovrà sottostare ai giudizi della moglie Simona Izzo, nuova opinionista del programma. Ultimo concorrente, infine, è il giovane Lorenzo Tano, famoso esclusivamente per essere il figlio di Rocco Siffredi.

Non ci saranno invece Bobby Solo e Bruno Barbieri. Inizialmente annunciati come ballerini in gara, il cantante, 78 anni, ha dovuto declinare l’invito per questioni di salute, lo chef per motivi di lavoro. Per il resto, la giuria dovrebbe confermare (a meno di sorprese dell’ultimo minuto) Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Confermato pure Alberto Matano come primo commentatore a bordo campo. Il team di tribuni si allarga e insieme a Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Rossella Erra ci sarà un quarto elemento, un giornalista non ancora annunciato.

Ballando con le stelle 2023 quando inizia?

L’edizione 2023 di Ballando con le stelle va in onda su Rai 1 da sabato 21 ottobre. Le puntate complessive saranno dieci, con la finale prevista per il 23 dicembre.