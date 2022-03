Un figlio, trailer italiano del film di Mehdi M.Barsaoui al cinema dal 21 aprile

Un figlio, trailer italiano del film opera prima del regista tunisino Mehdi M. Barsaoui, magistralmente interpretato da Sami Bouajila, premiato come Migliore Attore nella sezione Orizzonti del festival di Venezia, ai César 2021 e ai Lumiere Awards 2021.

Da una sceneggiatura dello stesso Mehdi M. Barsaoui, la pellicola è un dramma familiare tra etica e religione, all’alba della primavera araba, teso come un thriller e ispirato al cinema di Asghar Farhadi. Distribuito da Valmyn e I Wonder Pictures, in collaborazione con Fondazione Culturale Niels Stensen, Un figlio, esce nelle sale italiane al cinema dal 21 aprile.

Un figlio, diretto da Mehdi M.Barsaoui al cinema dal 21 aprile

Tunisia, estate 2011. La vacanza nel sud del paese volge in tragedia per Fares, Meriem e per il loro figlio di dieci anni, Aziz, che viene colpito per errore durante un agguato. Il bambino ha bisogno di un trapianto, e ciò porterà alla luce un segreto tenuto a lungo nascosto. Aziz e la relazione tra Fares e Meriem riusciranno a sopravvivere?

Un figlio, che segna il debutto cinematografico del regista tunisino Mehdi M. Barsaoui, laureto in Italia in DAMS – Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo di Bologna, attraverso una vicenda profondamente connotata dalle contraddizioni della Tunisia attuale, mette in luce tematiche e pone interrogativi di significato universale.

L’intreccio fra una cultura patriarcale e l’irrompere della modernità, il conflitto tra ciò che sarebbe tecnicamente e idealmente possibile per salvare una giovane vita e ciò che risulta di fatto oggettivamente impossibile scuotono le nostre coscienze in un crescendo di interrogativi sul senso della genitorialità, sull’inattesa frattura tra la realtà della biologia e quella della biografia. E il dramma di una famiglia obbligata a decidere si inscrive in uno scenario dove alla speranza si sostituisce progressivamente la violenza e l’orrore di una indicibile mercificazione. Finché l’incontro di uno sguardo tra una madre e un padre ci apre a un tempo futuro dove guarire significa anche rifondare le relazioni umane su valori ben più forti di quelli meramente genetici.

Un figlio poster del film di Mehdi M.Barsaoui

Trailer italiano ufficiale di Un figlio, diretto da Mehdi M.Barsaoui

Fares (Sami Bouajila) e Meriem (Najla ben Abdallah) sono una coppia felice, hanno un figlio di dieci anni di nome Aziz e una primavera araba che porta con sé la speranza di un futuro migliore per la Tunisia. Le loro giornate trascorrono felici e spensierate, ma la tragedia è dietro l’angolo. Al ritorno da un fine settimana a Tataouine la loro auto cade in un’imboscata, sconvolgendo le loro vite per sempre e facendo emergere un segreto inconfessabile. Fino a che punto è lecito spingersi per salvare il proprio figlio?