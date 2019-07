E tanti auguri per il 13 luglio, data in cui Tiziano Ferro si è sposato! Una cerimonia romantica e suggestiva che è culminata al tramonto. A scambiarsi anelli e tenere promesse il celebre cantante di ‘Perdono’ e ‘Rosso Relativo’, 39 anni compiuti a febbraio, e il suo compagno Victor Allen, 54enne.

Tiziano Ferro si è sposato con Victor Allen

Una vita privata riservata, poche paparazzate, quasi nessun ‘selfie’ sul profilo social, nessuna dichiarazione ai quattro venti. Un amore al riparo dalle luci della ribalta che dura da tre anni e che era già stato ufficializzato in segreto lo scorso 25 giugno a Los Angeles (fonte: Vanity Fair) ma che negli scorsi giorni ha trovato il giusto momento per festeggiare a dovere nella dimora che l’artista possiede a Sabaudia.

Secondo le fonti – le stesse ad aver rivelato che Tiziano Ferro si è sposato – la cerimonia si è svolta con un modesto gruppo di una quarantina di persone, tra amici e parenti. «Il matrimonio è una cosa sconvolgente – spiega, per l’appunto, il cantante, alla stampa –Per Victor faccio un’eccezione. Perché con il matrimonio lui entra a far parte della mia famiglia e questa è una verità che non si può tacere».

Durante il discorso ufficiale, inoltre, Tiziano ha raccontato a tutti di quanto la sua famiglia sia stata entusiasta e di supporto durante la loro relazione. Pare infatti che quando ha espresso a sua madre la volontà di presentare il suo compagno, Allen avrebbe poi inviato un messaggio alla futura suocera esprimendo la gioia di diventare suo genero. A quel punto lei avrebbe risposto: «Per me lo sei già».

Nessun regalo o ‘busta’: il gesto generoso dei novelli sposi

Una delle prime decisioni che la coppia di novelli sposi ha preso insieme è stata quella di devolvere il ‘ricavato’ dei loro doni di nozze americani ad un centro di salvataggio per cani che il marito del cantante supporta, e quelli invece proveniente dalla cerimonia svolta in Italia al reparto oncologico dell’ospedale di Latina.

L’artista è stato letteralmente inondato di auguri, gioia e congratulazioni da parte dei fan, a cui ha voluto dedicare un post sui social:





“Se i fan riflettono l’animo dell’artista che seguono mi viene in mente di essere il più fortunato al mondo.

La VOSTRA sensibilità , la VOSTRA buona educazione, la VOSTRA capacità di sostenermi contro chi odia – senza mai cadere nel volgare, nel violento, nell’ovvietà – sono continue lezioni di vita per me.

Siete orgogliosi di me.

Che sono orgoglioso di VOI.

Volevo dirvelo.

Grazie per tutto l’amore che sto, che STIAMO ricevendo“