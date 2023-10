Lorella Cuccarini rivela perché ha detto no al ritorno in Rai

“Un anno fa, ero stanca e sfiduciata da un ambiente che dopo 35 anni stentavo a riconoscere. Sei arrivata tu e mi hai dato fiducia”, ha scritto Lorella Cuccarini in una lettera destinata a Maria De Filippi. Questo sentimento di gratitudine, di riconoscenza e appartenenza è il motivo che ha spinto la showgirl a rifiutare un’importante offerta della Rai per la stagione televisiva 2023-2024. Lo rivela la conduttrice in persona in una serie di interviste concesse in questi giorni.

Niente Rai per la Cuccarini: il perché del no, grazie

Dopo la “cacciata” da La vita in diretta, imposta da quello che aveva definito “l’ego smisurato” di Alberto Matano, la Cuccarini è stata fortemente voluta dalla De Filippi nella squadra degli insegnanti della scuola di Amici. Ora è per il quarto anno consecutivo nel cast del talent di Canale 5. Secondo molte malelingue era tornata in Rai nel 2019 (periodo del governo Lega-5 Stelle) perché si era definita sovranista e aveva elogiato le idee di Alberto Bagnai e Marcello Foa. “Sovranità sembra diventata una brutta parola. Eppure, il concetto è iscritto nel primo articolo della nostra Costituzione”, aveva detto in un’intervista a La verità.

Chiusa l’esperienza burrascosa a La vita in diretta, la nuova dirigenza “meloniana” è tornata alla carica e le ha offerto la conduzione di un programma pomeridiano di Rai 1. Ma “la più amata dagli italiani” ha detto di no al ritorno in Rai, rispedendo al mittente le avances dei vertici di viale Mazzini. “Ad Amici sto veramente bene, mi sento come in famiglia”, spiega in un’intervista rilasciata a TvBlog. A chiamarla era stato Angelo Mellone in persona, direttore dell’Intrattenimento Day Time Rai. C’era da sostituire Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. “Mi ha proposto la fascia delle ore 14 di Rai 1”, rivela la soubrette, quella che oggi è occupata da Caterina Balivo con La volta buona.

Lorella Cuccarini (foto: Mediaset Infinity)

Lorella Cuccarini, figli determinanti per la sua scelta

La Cuccarini ha rifiutato il rientro in Rai per gli splendidi rapporti con Maria De Filippi, i ragazzi della scuola e i colleghi Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo. “Sono ad un punto della mia vita in cui mi piace fare le cose che mi rendono felice e qui sto veramente bene, mi sento come in famiglia”, chiarisce a TV Sorrisi e Canzoni.

“Ho fatto una carriera bellissima, mi sono tolta tante soddisfazioni e tante me ne toglierò ancora. Non ho appeso nulla al chiodo ma sono molto risolta. Non devo dimostrare niente a nessuno, neppure a me stessa”, aggiunge.

“Ci sono situazioni magiche in cui tutto è perfetto. Adoro il rapporto con Maria De Filippi e stare con i ragazzi. Ho scoperto quanto è bello vivere dei loro sogni e problemi, è un ruolo che sento molto mio. Sarà che essendo mamma di quattro ragazzi è qualcosa che ho coltivato. Mi piace mettermi a disposizione”, conclude la ballerina.