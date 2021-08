Doc – Nelle tue mani 2: tutto quello che sappiamo della seconda stagione

Arriverà su Rai 1 direttamente nel 2022 Doc – Nelle tue mani 2, la seconda stagione della serie tv campione d’ascolti con Luca Argentero. L’attesissimo nuovo ciclo di episodi sarà composto da otto prime serate con al centro sempre il dottor Fanti, il medico che ha perso la memoria degli ultimi dodici anni in seguito a un incidente e che ha dovuto ricominciare tutto daccapo. Argentero e colleghi hanno animato il set torinese con “gioia infinita” perché “ritrovarsi in questi luoghi dopo una pandemia vestiti da dottori, è stato assurdo, ma bellissimo”, ha spiegato Giovanni Scifoni, l’attore che interpreta Enrico, il migliore amico nonché psichiatra di Andrea Fanti.

Doc Nelle tue mani 2: anticipazioni della trama

Prodotta da Lux Vide, Doc – Nelle tue mani 2 riprenderà da dove si è conclusa la prima stagione, con una significativa differenza: la pandemia entrerà a gamba tesa nella narrazione. Fanti è infatti tornato a pieno regime come primario del Policlinico Ambrosiano per difendere la sua squadra e continuare a mettersi in ascolto dei pazienti, capirli e accompagnarli alla guarigione.

Nel frattempo, però, il Covid ha fatto irruzione sulla scena e Doc e i suoi colleghi devono far fronte alla difficile sfida di tornare alla normalità senza isolarsi, senza perdere la fiducia e il piacere del contatto con gli altri. Anche i medici, tuttavia, hanno perso qualcuno di importante o provato qualcosa di difficile da affrontare. All’emergenza sanitaria gli sceneggiatori Francesco Arlanch e Viola Rispoli hanno dedicato un vero e proprio episodio speciale.

Oltre ad Argentero e a Scifoni, nel cast sono confermati Matilde Gioli (la dottoressa Giulia Giordano), Pierpaolo Spollon (il giovane specializzando Riccardo Bonvegna), Gianmarco Saurino (l’esperto dottor Lorenzo Lazzarini), Sara Lazzaro (il direttore sanitario Agnese Tiberi ed ex moglie di Andrea), Silvia Mazzieri (la giovane specializzanda Alba Patrizi), Raffaele Esposito (il dottor Marco Sardoni) e Alberto Malanchino (lo specializzando Gabriel Kidane).

Alberto Malanchino, Giovanni Scifoni e Luca Argentero (foto: Instagram @giovanni_scifoni)

Doc Nelle tue mani 2: cast con una novità e quando va in onda

Tra le new entry nel cast, invece, spicca Giusy Buscemi: l’ex modella e Miss Italia nel 2012, già vista in Don Matteo, Il paradiso delle signore e Smetto quando voglio, impersonerà una nuova dottoressa del Policlinico.

C’è un cambio pure dietro la macchina da presa. La regia non è più di Jan Maria Michelini (marito della Buscemi) e Ciro Visco ma di Beniamino Catena, esperto direttore della fotografia e regista di corti come L’ultimo uomo e Quando si chiudono gli occhi con Valentina Cervi, fiction quali Fuoco amico – Task Force 45″ con Raoul Bova e Rosy Abate con Giulia Michelini, e del film Io sono Vera – Vera de Verdad.

Le riprese dei 16 episodi sono cominciate lo scorso giugno e andranno avanti fino all’autunno. Dopo il successo clamoroso della stagione d’esordio, la messa in onda della Season 2 è prevista per la prima metà del 2022. Il primo scatto dal set non poteva che postarlo sui social il dottor Fanti in persona.