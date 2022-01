Emma Thompson nella commedia erotica ‘Good Luck to You, Leo Grande’ presentata in anteprima al Sundance 2022

Emma Thompson ha girato per la prima volta una scena in cui compare completamente nuda, sul set di Good Luck to You, Leo Grande. La commedia drammatica erotica presentata in anteprima al Sundance Film Festival, diretta dalla regista australiana Sophie Hyde e da una sceneggiatura di Katy Brand.

In questa nuova pellicola Emma Thompson veste i panni di Nancy Stokes una professoressa 60enne rimasta vedova, che non ha mai provato un orgasmo durante il sesso con il suo unico uomo. Decide così di sperimentare il vero orgasmo affidandosi ad un professionista dell’amore, un escort di 30 anni più giovane, interpretato dall’attore irlandese Daryl McCormack, celebre per la sua interpretazione nella serie di successo Peaky Blinders.

Emma Thompson in ‘Good Luck to you, Leo Grande’

Intervistata alla Premiere, Emma parlando della nudità, ha rivelato: “Non credo che avrei potuto farlo prima dell’età che ho. Tuttavia, l’età che ho l’ha reso estremamente impegnativo”. Ed aggiunge, “Perché non siamo abituati a vedere corpi non ritoccati sul grande schermo”. “Nella fatidica scena, fa cadere l’accappatoio davanti a uno specchio, mostrandosi completamente nuda difronte al pubblico.

Emma Thompson e Daryl McCormack in Good Luck to You, Leo Grande

Good Luck to You, Leo Grande, Emma Thompson nei panni di un’insegnante di studi religiosi liceale, vedova, che ingaggia il giovane escort Leo Grande per un appuntamento, sperando di avere un orgasmo per la prima volta in assoluto.

Sebbene sia stato girato nella cittadina di Norwich, a circa cento miglia da Londra, mai nominata nel film, la storia potrebbe svolgersi praticamente in qualsiasi città abbastanza grande da permettersi degli uomini escort. La storia si svolge in particolar modo in una lussuosa suite d’albergo, con una bella vista sulla città e un minibar ben fornito. L’escort dall’accento dublinese Leo Grande arriva per incontrare Nancy Stokes. Nancy ha perso suo marito due anni prima, ed era l’unico uomo con cui avesse mai fatto sesso. Ora vuole una guida professionista per vedere se riesce finalmente a provare un vero orgasmo. Inoltre, le piacerebbe provare altri tipi di piaceri, come il sesso orale e altre posizioni, visto che il suo defunto marito non era mai interessato a sperimentare nuove posizioni e lei era troppo timida per insistere.

Fiducioso e sicuro di sé, Leo non solo ha modi disinvolti, ma è anche intelligente e istruito, non turbato dalla prospettiva di soddisfare le richieste della cliente. Eccessivamente critica nei confronti del proprio corpo, specialmente in post-menopausa, si rifiuta di credere alle lusinghe del giovane accompagnatore. Eppure, nel corso di diversi incontri a settimane di distanza, Nancy arriva ad accettarlo ed impara a godersi non solo il corpo di Leo, ma anche il suo, tanto che i vari incontri consentiranno a Leo e a Nancy, di sviluppare un legame e un rispetto crescente l’uno per l’altra, e che permetterà a Nancy di abbandonare i propri dubbi.

Emma Thompson nuda a 62 anni per il film Good Luck to You, Leo Grande

Emma Thompson in ‘Good Luck to you, Leo Grande’

Ha inoltre aggiunto, Thompson alcune considerazioni relative alle scene di nudo continuamente richiesta alle attrici, affermando, con rammarico, che le “terribili richieste” alle donne nel suo settore persistono insistentemente, nonostante i recenti movimenti femminili nati in seno al Mee Too. Di recente anche un suo collega, Bradley Cooper, ha ammesso di aver provato non poco disagio, durante le lunghe riprese di una scena di nudo sul set del film La fiera delle illusioni – Nightmare Alley.

Oltre a Daryl McCormack e Emma Thompson, tra gli interpreti nel cast anche Isabella Laughland. Good Luck to You, Leo Grande è prodotto dalla Genesius Pictures, Cornerstone Films, Align e Paterson James, le vendite internazionali sono affidate a Cornerstone ed arriverà nelle sale entro la fine dell’anno.