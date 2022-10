Imma Tataranni 3 è già in lavorazione: ecco quando vedremo i nuovi episodi

Chiuso il secondo ciclo della seconda stagione, la fiction con Vanessa Scalera è stata subito rinnovata: le riprese al via la prossima primavera

Non finisce certo con il doppio episodio del 14 ottobre Imma Tataranni – Sostituto procuratore. La fiction di Rai 1 con Vanessa Scalera è stata rinnovata per una terza stagione. La conferma arriva a ridosso del finale di seconda stagione, capace di incollare agli schermi 4,4 milioni di telespettatori con uno share del 24,1%. Numeri che confermano il trend più che positivo di ascolti di questa seconda parte andata in onda nell’autunno 2022, a un anno di distanza dalle prime quattro puntate.

Imma Tataranni 3, stagione confermata (e che ascolti)

Dopo aver aperto il 27 settembre con 4,4 milioni di spettatori (share 25,23%), il secondo appuntamento del 29 settembre ha registrato 4,2 milioni di spettatori (share 24,84%) e il terzo del 6 ottobre 4,3 milioni di spettatori con il 23,91% di share. In pratica, la media conquistata è del 25% di share: Imma Tataranni ha quasi sempre doppiato il Grande Fratello Vip, il competitor diretto di Canale 5.

Con questi risultati e con il pubblico sempre più innamorato di Vanessa Scalera e del cast di bravissimi attori, la serie tornerà sul set già nella prossima primavera. È stato il regista Francesco Amato a rivelare che è tutto pronto per la terza stagione. Ovviamente, oltre alla protagonista, sono confermati gli attori più amati, da Massimiliano Gallo e Carlo Buccirosso a Barbara Ronchi e Carlo Luca De Ruggieri.

Il materiale a cui attingere è tanto tra intricati casi di omicidio e soliti problemi coniugali, dinamiche complicate con il marito Pietro e la figlia Valentina, il mistero sul destino del bel maresciallo Calogiuri, le relazioni con le compagne di scuola e i colleghi della Procura. I romanzi di Mariolina Venezia sono parecchi, a partire dal recente Ecchecavolo – Il mondo secondo Imma Tataranni, divertente ed emozionante raccolta di pensieri, desideri, aneddoti, segreti e leggi immaginarie della “Piemme più chiacchierata di tutto il Centro Sud”.

Imma e Calogiuri: cosa succederà nella terza stagione?

Imma Tataranni 3 quando inizia? Ecco le ipotesi

Se le riprese della terza stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore inizieranno in primavera, tutto lascia pensare che gli 8 nuovi episodi andranno in onda nell’autunno del 2023. Molto dipenderà dagli impegni degli attori, a partire dalla Scalera. Prossimamente vedremo l’attrice nel ruolo di Filumena Marturano in una serie-evento di Rai 1, affiancata ancora una volta da Massimiliano Gallo. Poi diventerà Cosima Serrano nella discussa e chiacchierata serie sul delitto di Avetrana.

Per chi ha già nostalgia di Imma Tataranni, nessun timore: da giovedì prossimo, sempre in prima serata su Rai 1, c’è “suo marito”. Parte infatti il 20 ottobre Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso, la nuova serie con Massimiliano Gallo protagonista tratta dai romanzi di Diego De Silva.