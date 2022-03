Doc – Nelle tue mani 3, tutte le anticipazioni (compreso quando inizia) della terza stagione

La seconda stagione di Doc – Nelle tue mani si è chiusa con l’ennesimo record di ascolti. Il finale di stagione, andato in onda giovedì 17 marzo, ha incollato agli schermi 6,5 milioni di spettatori ottenendo il 30% di share. Numeri pazzeschi che confermano il medical drama di Rai 1 con protagonista Luca Argentero per una inevitabile terza stagione. Ecco tutte le anticipazioni emerse finora in merito.

Doc Nelle tue mani 3 ci sarà: cast e anticipazioni

La struttura resterà la stessa: 8 puntate e 16 episodi. Si ripartirà da dove è finita la seconda stagione. Il dottor Fanti ha svelato il suo segreto: si era accollato la responsabilità della morte di Lorenzo (Gianmarco Saurino) per proteggere la figlia Carolina (Beatrice Grannò) e ha messo fuorigioco il direttore amministrativo Caruso (Massimo Rigo) con l’aiuto dell’ex moglie Agnese (Sara Lazzaro) e di Cecilia (Alice Arcuri). Ora ha finalmente riavuto il suo posto da primario. La terza stagione sarà quindi incentrata sulla definitiva rinascita del personaggio.

Gli autori Francesco Arlanch e Viola Rispoli sono già al lavoro sulla scrittura dei nuovi episodi. Oltre alla ritrovata consapevolezza di Andrea, sarà un nuovo inizio per tutti nel periodo post-pandemico e ci sarà da fare i conti con l’addio ad Alba (Silvia Mazzieri), la specializzanda fidanzata di Riccardo (Pierpaolo Spollon) morta dopo aver contratto un’infezione da klebsiella. Resta incerto il destino di Elisa (Simona Tabasco) e Gabriel (Alberto Malanchino): i due si sono sposati e potrebbero lasciare l’Italia per trasferirsi in Etiopia.

Nel cast, tuttavia, non mancheranno le new entry: gli specializzandi chiamati da Fanti a rimpinguare le fila del reparto, proprio come accade nei veri ospedali. Arlanch e Rispoli hanno aggiunto qualche particolare in più pure in merito al profilo privato del protagonista. “Dal punto di vista sentimentale – anticipano i due in un’intervista a Fanpage senza sbottonarsi troppo – abbiamo già sul tavolo un’idea, ma dobbiamo vedere dove ci porterà la storia. In questo momento rischiamo di dire una cosa, che tra due settimane abbiamo cestinato”.

Luca Argentero in Doc – Nelle tue mani 2 (foto: Rai Fiction)

Doc 3, Giulia e Andrea come andranno avanti?

Il nuovo inizio, come detto, non sarà solo per Fanti ma per tutti i personaggi della serie. “Nella terza stagione – specifica Rispoli – faremo in modo che ognuno di loro abbia un’altra opportunità. È anche il senso che diamo alle malattie che raccontiamo, come possibilità di una nuova vita per i personaggi che le affrontano e le superano”. Il team di autori si avvarrà ancora della consulenza di Pierdante Piccioni, il vero medico a cui è ispirata la fiction, e di Raffaele Landolfi, primario di Medicina Interna al Policlinico Gemelli di Roma.

Le riprese dovrebbero iniziare nel 2023. Al momento è difficile dire se la terza stagione andrà in onda nello stesso 2023 o direttamente nel 2024. Nel frattempo, i profili ufficiali della fiction ringraziano i fan sui social “per esservi emozionati con noi fino alla fine” e lanciano un “arrivederci alla prossima stagione”.