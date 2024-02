Forte e Chiara, il one woman show di Chiara Francini arriva su Rai 1

Una delle poche novità nei palinsesti di Rai 1 per la primavera 2024, insieme a fiction come Marconi, è Forte e Chiara, il one woman show di Chiara Francini che si piazza nei prime time del venerdì di aprile. Ma di cosa si tratta di preciso? È un varietà con cui l’ammiraglia del servizio pubblico vuole sfruttare il successo della star di Campi Bisenzio.

Chiara Francini: Forte e Chiara arriva su Rai 1

Forte della co-conduzione di una delle serate di Sanremo 2023 e del suo monologo sulla maternità mancata e l’essere donna, Chiara Francini è risultata l’attrice italiana più cercata su Internet nella classifica annuale di Google Trends. Vista di recente nel cast di Pare parecchio Parigi di Leonardo Pieraccioni, Francini sbarca su Rai 1 con un programma tutto suo che porta sugli schermi Forte e Chiara, il suo ultimo libro.

Pubblicato da Rizzoli, Forte e Chiara è una confessione autobiografica in cui la scrittrice racconta sé stessa e la sua vita. “Una storia umana che corre da quando ero un embrione nella pancia della mia mamma, saltella all’infanzia, si precipita all’adolescenza, scruta l’età adulta fino ad arrivare all’attuale Chiara che sono e che vorrei essere, una mamma oppure no”, spiega Francini.

Concepito come un ironico racconto di formazione, Forte e Chiara è in realtà una riflessione mai banale “sulla tirannide del denaro e del potere che governa i comportamenti umani” e “sulla condizione di ogni donna: quella di essere sempre dilaniata fra realizzazione personale e desiderio di maternità”. Il memoir si è anche trasformato in uno spettacolo teatrale che l’attrice ha portato in scena in tutta Italia.

Forte e Chiara, Francini dal teatro alla tv

Fidanzata da 18 anni con l’ex calciatore e imprenditore svedese Frederick Lundqvist, Francini si divide ormai tra libri, editoriali, spettacoli teatrali, televisione e tanti film. Prodotto da Ballandi Multimedia, Forte e Chiara è un varietà ironico a base di monologhi, sketch e numeri musicali in cui partecipano amici e colleghi della padrona di casa. La conduzione non spaventa una toscana verace come l’attrice, già rodata dalla scuola di Domenica In con Pippo Baudo.

Diretto dall’esperto Duccio Forzano, Forte e Chiara è registrato presso gli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Sono previste tre puntate: il debutto è fissato su Rai 1 per venerdì 12 aprile, con secondo appuntamento il 19 e terzo e ultimo il 26 per lasciare spazio alla cerimonia di premiazione dei David di Donatello fissata in calendario il 3 maggio.