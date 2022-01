Open Arms – La legge del mare, trailer ufficiale del film al cinema dal 3 febbraio

Open Arms: la legge del mare è diretto da Marcel Barrena, con protagonisti Eduard Fernández, Dani Rovira e Anna Castillo, una testimonianza sull’incredibile storia vera del fondatore di Open Arms, Òscar Camps. Il film si è conquistato il Premio del Pubblico alla Festa del Cinema di Roma 2021 ed ha ottenuto ben 7 candidature ai Premi Goya.

Fanno parte del cast Sergi López, Àlex Monner e Melika Foroutan. Da un soggetto di Marcel Barrena, sceneggiato da Danielle Schleif, il film mostra la realtà in maniera cruda e autentica, scegliendo fin da subito da che parte schierarsi.

Due uomini decidono di recarsi sull’isola di Lesbo per aiutare le persone in difficoltà a raggiungere la terra ferma. Nessuno sembra volerli aiutare davvero: le autorità continuano a rimbalzarsi le responsabilità e gli abitanti del luogo mostrano indifferenza se non ostilità. Distribuito da Adler Entertainment, Open Arms: la legge del mare esce nelle sale al cinema da giovedì 3 febbraio

Nel settembre del 2015 il mondo tremò davanti alla foto di Aylán Kurdi, un bambino senza vita su una spiaggia del Mediterraneo. A Òscar Camps, bagnino di Badalona, quell’immagine ha cambiato la vita. Convinse il suo amico Gerard Canals ad andare a Lesbo per vedere cosa stava accadendo. Quello che era iniziato come un viaggio di due giorni divenne una missione che si protrasse per mesi e che, a oggi, ha salvato la vita a più di 60.000 persone. Dopo aver visto quella foto, Òscar lasciò tutto per salvare molta gente da morte certa e denunciare quanto stava avvenendo. “Io che cosa potevo fare?” Racconta il regista, “Non sono un bagnino, ma potevo fare un film che desse visibilità a ciò che stava succedendo a sole due ore di aereo da casa nostra. Per quattro anni abbiamo lavorato a Lesbo per conoscere in prima persona la situazione e dare forma a un progetto in cui abbiamo affrontato l’inimmaginabile. Abbiamo girato nei veri uffici dei soccorritori di Open Arms. Abbiamo ricostruito il campo profughi di Moria e assunto come comparse centinaia di rifugiati. Né il film né io abbiamo le risposte per porre fine a ciò che accade nel Mediterraneo, ma possiamo fare da megafono perché nessuno dimentichi quel che avviene sulle nostre coste.”

Autunno 2015. Due bagnini spagnoli, Òscar e Gerard, colpiti dalla straziante fotografia di un bambino annegato nel Mediterraneo, vanno nell’isola di Lesbo, dove scoprono una realtà sconvolgente: ogni giorno migliaia di persone rischiano la vita cercando di solcare il mare con imbarcazioni precarie, per fuggire dalla miseria e dalle guerre che affliggono i loro Paesi d’origine. Ma la cosa più sconcertante è che nessuno sta svolgendo attività di salvataggio. Insieme a Esther, Nico e agli altri membri della loro squadra, Òscar e Gerard lotteranno per compiere il lavoro disatteso dalle autorità e per portare a migliaia di persone l’aiuto di cui hanno estremo bisogno.