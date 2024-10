Don Matteo 14: quando inizia, le partenze e i nuovi arrivi nel cast

Il produttore Luca Bernabei ha presentato ufficialmente Don Matteo 14, la nuova stagione di una delle fiction più longeve e amate della televisione italiana. La comedy gialla di Rai1, smaltito l’addio di Terence Hill, riparte da Raoul Bova: è il suo Don Massimo il centro da cui partono tutte le storie che si intrecciano nei dieci episodi, scritti da Mario Ruggeri e Umberto Gnoli e diretti da Riccardo Donna, Enrico Ianniello e Francesco Vicario.

Don Matteo 14: la trama della nuova stagione

Tutto comincia con l’arrivo di Giulia Mezzanotte, la sorellastra di Don Massimo nata da una relazione extraconiugale del padre. Giulia e Massimo hanno sempre avuto un rapporto problematico e non si vedono da anni. Quando Giulia ha bisogno d’aiuto, è Natalina a fare da paciera e a persuadere il parroco al perdono: la perpetua convince Don Massimo ad accogliere la sorella, che deve scontare un periodo ai lavori socialmente utili e per farlo starà in canonica.

A Spoleto la capitana Anna Olivieri e il pm Marco Nardi si sono sposati e hanno deciso di trasferirsi a Roma per cominciare la loro nuova vita insieme. Il nuovo capitano è Diego Martini, ex agente dei servizi segreti; il pubblico ministero è una donna, la magistrata Vittoria Guidi. Martini è un professionista severo e irreprensibile che si è fatto trasferire in Umbria per amore: la sua ex fidanzata è proprio Vittoria, ambiziosa pm che si è stancata di un uomo pieno di segreti come lui e l’ha lasciato. Ora la magistrata sta per sposare Egidio, ma sette anni di fidanzamento sono difficili da dimenticare e Diego, che da quando è stato mollato si è scoperto fragile, vuole a tutti i costi recuperare il rapporto con lei.

Tra Martini e Cecchini c’è subito antipatia, prima che fiorisca una bella amicizia, così come si rivela sempre più profonda la conoscenza tra il capitano e Giulia. Come se non bastassero i casi che si presentano ogni giorno tra la caserma e la canonica, Cecchini deve occuparsi della nipote Martina, la figlia del capitano Tommasi: un’adolescente ribelle e scontrosa segnata dalla morte della madre quando aveva tre anni. Non è da meno Don Massimo, chiamato a prendersi cura di Bart, un bambino di sette anni con sindrome di Down che vive isolato in campagna e ha difficoltà a relazionarsi con gli altri coetanei.

Don Matteo 14: il cast e quando inizia

A bilanciare le partenze ci sono tanti nuovi arrivi in questa 14esima stagione. Non ci sono Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico che hanno lasciato la serie, ma i loro personaggi torneranno per delle apparizioni speciali. Ecco il cast principale che arricchisce la fiction:

Raoul Bova: Don Massimo

Nino Frassica: il maresciallo Cecchini

Eugenio Mastrandrea: il capitano Diego Martini

Federica Sabatini: Giulia Mezzanotte

Gaia Messerklinger: Vittoria Guidi

Nathalie Guetta: Natalina

Francesco Scali: Pippo

Pamela Villoresi: Elisa

Federico Galante: Egidio Spaccapietra

Fabio Fulco: Ivan Berlendis

Roberta Volponi: Martina Tommasi

Simone Montedoro: Giulio Tommasi

Francesco Baffo: Bart Bonacina

Pietro Pulcini: Pietro Ghisoni

Francesco Castiglione: Gianni Barba

Mario Coco: Mario La Talpa

Composta da 10 serate, Don Matteo 14 va in onda su Rai1 dal 17 ottobre, nella classica collocazione del giovedì. Naturalmente, per la visione on demand, la serie sarà disponibile in streaming su RaiPlay.